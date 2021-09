Cette année, le FIFBM a l'honneur de remettre le Prix Excellence en Carrière du FIFBM 2021 pour l'ensemble de leur carrière à l'acteur Omar Sy , lauréat d'un César (Lupin, Intouchables); à l'artiste visuelle et cinéaste haïtienne-canadienne Martine Chartrand (Âme noire, MacPherson); et à la militante et actrice guadeloupéenne, Firmine Richard (8 femmes, La première étoile). Les trois lauréats s'entretiendront avec la présidente-fondatrice du FIFBM, Fabienne Colas , pour discuter notamment de l'évolution de leur carrière respective, leur ascension vers le succès, et de l'importance de la diversité devant et derrière la caméra. Le #FIFBM21 rediffusera une conversation intime avec l'actrice Taraji P. Henson , nominée aux Oscars et récipiendaire d'un prix Golden Globes, où elle parle de son son ascension à Hollywood en tant qu'actrice noire - une discussion qui a été initialement présentée plus tôt cette année au Festival du Film Black de Toronto (TBFF).

La soirée d'ouverture aura lieu le mercredi 22 septembre à 19h au Cinéma Impérial avec With Drawn Arms (Poings lévés) de Glenn Kaino et Afshin Shahidi, l'histoire de Tommie Smith, médaillé d'or en athlétisme, qui a levé le poing ganté lors des Jeux olympiques de 68 pour protester contre les inégalités raciales en Amérique. Dès 21h, 134 films seront disponibles EN LIGNE jusqu'au 3 octobre. #FIFBM21 se terminera avec Sous les étoiles de Paris de Claus Drexel. Le film raconte l'histoire d'une femme sans abri à Paris qui rencontre un petit garçon érythréen orphelin de 8 ans. Ils embarquent ensemble dans un voyage émotionnel pour retrouver sa mère.

La programmation de cette 17e édition fait un clin d'œil à la Francophonie, en mettant en avant des cinéastes francophones locaux et internationaux de premier plan. Parmi les films incontournables de cette année, présentés en salle et en ligne, figurent : Rumba Kings, Subjects of Desire, Regard Noir. Belly of the Beast, Since I Been Down, Another Paradise, Poppie Nongena, The Special, Uprooted et bien d'autres!

Les évènements classiques du FIFBM sont de retour, tels que le Programme Jeuness FIFBM avec une grande variété de films; les événements de l'industrie du Black Market du FIFBM, qui comprend des panels et des conversations à cœur ouvert; le FIFBM dans les Quartiers à la Maison de la Culture Côtes-de-Neiges et Montréal Nord avec des programmes gratuits; et le très populaire Être Noir.e au Canada de la Fondation Fabienne Colas.

Les cartes Passeports, et les billets individuels sont disponibles le site web du Festival.

