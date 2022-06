175 000 dollars pour mieux accompagner les enfants victimes de violence sexuelle et leur famille dans la région de l'Outaouais

QUÉBEC, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce l'octroi d'une subvention de 175 000 dollars pour soutenir un projet visant à bonifier les services d'accompagnement pour les enfants victimes de violence sexuelle et pour leur famille dans la région de l'Outaouais.

Le soutien financier est accordé au Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille afin de mettre en place un projet pilote d'intervention en télépratique sur une période de deux ans. Il permettra également de bonifier le site Web de l'organisation.

Cette initiative facilitera l'accès aux services pour les enfants victimes en région éloignée ainsi que pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de participer à des groupes thérapeutiques. Il favorisera également la mise en place de meilleures pratiques en mode virtuel et permettra d'élaborer des outils d'intervention mieux adaptés aux besoins des jeunes personnes victimes.

« Les enfants qui ont été victimes d'abus doivent pouvoir bénéficier d'un soutien adapté et facile d'accès, peu importe où ils se trouvent au Québec. Le gouvernement du Québec ne ménage aucun effort pour mieux accompagner les personnes victimes de violence sexuelle et est très heureux de contribuer à la mise en place de cette initiative. Ce projet aidera les enfants ainsi que leur famille à reprendre le cours de leur vie. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Nous sommes heureux que les enfants victimes de violences sexuelles de Chapleau, de Gatineau et de l'Outaouais puissent bénéficier de ce nouveau service pour guérir leur traumatisme. Ce projet contribuera à faire connaître davantage les services du Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille et à les rendre plus accessibles. Nous tenons à remercier les différents intervenants pour leur engagement et leur implication auprès des personnes victimes. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau et adjoint parlementaire du ministre de la Justice

« Dans un cas comme dans l'autre, ces projets vont permettre de faciliter l'accès à nos services pour les enfants victimes d'abus sexuels de l'Outaouais et leur famille. C'est d'autant plus important que l'Outaouais est une région vaste et qu'il est difficile pour plusieurs familles de se rendre jusqu'à Gatineau pour recevoir des services spécialisés. »

Sébastien Lachambre, directeur général du Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille

Le Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille est un organisme communautaire régional de l'Outaouais, sans but lucratif, dont la mission consiste à offrir des services spécialisés aux familles et aux personnes confrontées à l'abus sexuel d'enfants.

Pour en savoir plus les investissements du Ministère en matière de recherche, d'information, de sensibilisation et de formation en matière d'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles : https://bit.ly/3sd0iaO.

