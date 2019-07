17 Edtech présente une lettre signée par 18 élèves chinois et américains du secondaire à l'adresse des générations futures

BEIJING, 15 juillet 2019 /CNW/ - Le 10 juillet, à l'occasion de l'événement marquant que constitue le 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis, une activité d'échange sino-américain entre élèves du secondaire a eu lieu avec 17 Edtech. Dix-huit (18) étudiants chinois et américains de New York, Boston, Beijing, Shanghai, Vermont et des zones rurales les plus reculées de la province du Sichuan partagent un objectif commun : nouer des amitiés, communiquer amicalement et explorer l'avenir. Ils ont ainsi solennellement signé une lettre co-écrite à l'intention des générations futures.

Une lettre aux générations futures

Nous sommes 18 élèves d'écoles secondaires originaires de différents endroits, notamment de grandes villes comme New York, Boston, Beijing et Shanghai, et de régions rurales comme le Vermont et le Sichuan. À l'occasion du 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis, nous avons décidé de nous retrouver à Beijing pour célébrer et renforcer nos amitiés de longue date, notre communication ouverte et honnête et notre collaboration pour un avenir meilleur. L'accord conclu entre les dirigeants des deux pays il y a 40 ans a ouvert la voie à une coopération plus efficace et a considérablement amélioré le niveau de vie des enfants comme nous. Il nous appartient par conséquent, à nous, les nouveaux dirigeants des deux plus grands pays du monde, de tenir les promesses de cet accord pour l'avenir de nos enfants.

Bien évidemment, nous sommes différents et nous avons des opinions différentes, mais nous sommes également similaires à bien des égards - nous nous préoccupons tous profondément de l'avenir de l'intelligence artificielle et du réchauffement climatique, et bien sûr, nous aimons tous regarder du Kung Fu et du basketball. Ce que ces 40 dernières années de communication ouverte et honnête nous ont appris, c'est qu'en dépit de nos différences, ce n'est qu'en collaborant que nous pourrons résoudre les problèmes complexes auxquels le monde d'aujourd'hui est confronté.

Par l'entremise de discussions factices sur de nouvelles opportunités commerciales avec les dirigeants d'entreprises en démarrage prospères, nous nous sommes mis d'accord sur le fait que les étudiants chinois et américains peuvent travailler efficacement ensemble pour explorer le grand potentiel que nous réserve l'avenir. Nous sommes conscients qu'il est de notre responsabilité de trouver de nouvelles solutions aux problèmes éducatifs, environnementaux et sociaux par le biais d'une concurrence loyale. Ici, aujourd'hui, nous espérons semer les graines de la paix et de l'espoir pour les 40 prochaines années, et nous promettons de nous traiter mutuellement avec bienveillance et sur un pied d'égalité afin que nous puissions travailler ensemble pour un avenir meilleur.

