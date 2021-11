16e Congrès de la FSQ-CSQ - Claire Montour plaide pour réhumaniser notre système de santé

QUÉBEC, le 16 nov. 2021 /CNW Telbec/ - « Les infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes sont les victimes des décisions prises depuis 25 ans par les gouvernements qui se sont succédé à Québec. Ce sont eux qui ont mené notre réseau public de santé sur le bord de la rupture où il se trouve présentement. Les travailleuses et les travailleurs de la santé doivent livrer la lutte pour réhumaniser notre système public de santé. »

La présidente de la Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ), Claire Montour, a profité aujourd'hui de l'ouverture du 16e Congrès de l'organisation syndicale pour lancer un vibrant appel aux déléguées présentes. Ce congrès se déroule sous le thème « Retrouver l'humanité en santé! »

« Il ne suffit pas de ramener des travailleuses et travailleurs dans le réseau. Il faut également s'assurer qu'ils vont y demeurer. Cela nécessite que l'on change les conditions actuelles qui font fuir le personnel. Il faut exiger des gouvernements des moyens concrets pour ramener plus d'humanité dans nos milieux de travail, autant à l'égard du personnel que des patients », plaide la présidente de la FSQ-CSQ, Claire Montour.

Appel à la vigilance à l'endroit des politiciens

La leader syndicale a d'autre part déploré qu'il aura fallu une pandémie et environ 12 000 morts pour que le gouvernement Legault prenne enfin le pouls réel de notre réseau public de santé. « La FSQ-CSQ, comme d'autres organisations syndicales, a sonné l'alarme à plusieurs reprises, avant même la pandémie, prévenant qu'on se dirigeait vers une catastrophe, mais tous les gouvernements ont préféré s'enfouir la tête dans le sable. Nous devons donc demeurer très vigilants lorsque nous entendons François Legault dire qu'il veut corriger les dysfonctionnements majeurs dans notre réseau de la santé. S'il a encore à l'esprit les idées qu'il a mises de l'avant du temps qu'il était ministre de la Santé, alors nos problèmes sont loin d'être réglés », prévient Claire Montour.

Une retraite bien méritée après 37 ans d'engagement syndical

Ce dernière participe à son dernier congrès puisqu'elle prendra sa retraite dans quelques heures, après une carrière de militante syndicale qui s'est échelonnée sur une période de 37 années. Infirmière de profession, Claire Montour a débuté son engagement syndical dans sa région natale, celle du Cœur-du-Québec.

Avant d'assumer la présidence de la FSQ-CSQ, en 2010, Claire Montour était présidente du Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes, infirmières auxiliaires du Cœur-du-Québec (SIIIACQ-CSQ).

Le Congrès de la FSQ-CSQ se tient jusqu'à jeudi, à l'Hôtel Le Concorde de Québec.

Profil de la FSQ-CSQ

La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) représente plus de 5 000 infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires travaillant dans des établissements de tous les secteurs de la santé : Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), Centre hospitalier de réadaptation, Centre de réadaptation en dépendance et Héma-Québec.

