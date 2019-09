16e bilan annuel des DPJ - L'APTS réagira officiellement mardi prochain

LONGUEUIL, QC, le 25 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'APTS ne commentera pas aujourd'hui la publication du 16e bilan annuel des directeurs de la protection de la jeunesse. Elle réagira officiellement au document lors d'une conférence de presse mardi prochain, à Québec.

Elle profitera de l'occasion pour clore l'opération « Toutou cherche député·e·d'accueil » auprès des député·e·s de l'Assemblée nationale qui n'ont pas encore eu l'occasion d'en « adopter » un. Un avis de convocation sera publié subséquemment.

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique du réseau de la santé et des services sociaux (l'APTS) regroupe et représente quelque 55 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population. L'APTS représente 90 % des intervenant·e·s qui travaillent dans les centres jeunesse.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Renseignements: Raynald Banville, Conseiller aux communications, Tél. : 514 207-6486

Related Links

http://www.aptsq.com/