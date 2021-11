« Il y a de fortes chances que tout le monde connaisse une survivante de violence fondée sur le genre, que celle-ci ait été de nature physique, sexuelle ou psychologique. Et devant le risque accru de mauvais traitements durant la pandémie, il est particulièrement important que l'on sache tous et toutes comment accompagner les personnes aux prises avec cette violence souvent cachée, déclare Paulette Senior, présidente et PDG de la Fondation canadienne des femmes. Tout le monde peut se préparer à soutenir sans juger. »

Seule une personne sur six au Canada est très confiante en sa capacité de savoir quoi dire ou quoi faire pour aider quelqu'un qui vit de la violence sexuelle ou psychologique. Seule une personne sur cinq croit fermement qu'elle saurait quoi dire ou quoi faire pour aider quelqu'un qui vit de la violence physique. Plus précisément, seulement un cinquième (19 %) des gens sont convaincus qu'ils sauraient avoir un discours réconfortant auprès d'une personne aux prises avec la violence physique, sexuelle ou psychologique, et seulement un quart (26 %) sont persuadés qu'ils sauraient orienter cette personne vers des services de soutien fiables et utiles.

« Novembre est le mois national de sensibilisation à la violence familiale, et c'est aujourd'hui que débutent les 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le genre. C'est pourquoi nous offrons des outils pour que les gens viennent à se sentir amplement capables d'apporter un soutien libre de jugement à une personne en situation de violence fondée sur le genre, dit Mme Senior. Nous invitons l'ensemble des Canadien-ne-s à répondre à l'appel. »

Si vous voyez quelqu'un faire l'appel à l'aide ou si vous soupçonnez qu'une personne de votre entourage vit de la violence fondée sur le genre, vous pouvez vous inscrire et répondre à l'appel en visitant le repondrealappel.ca ou en textant APPEL au 540-540 pour obtenir gratuitement le Guide d'action pour répondre à un appel à l'aide.

Le projet a été financé par Femmes et Égalité des genres Canada.

