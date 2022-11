15e Conférence des Nations Unies sur la diversité biologique - Québec accorde 1,6 M$ pour soutenir la société civile québécoise

QUÉBEC, le 30 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que Montréal s'apprête à accueillir la 15e Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CdP-15), le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, annonce une aide financière de 1,6 M$ à la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec), à Nature Québec, au Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec et à Conservation de la nature Canada, afin de soutenir les actions du collectif de la société civile québécoise pour la CdP-15 (Collectif COP15) en marge de la conférence.

L'appui financier du gouvernement du Québec, qui s'ajoute au montant de 400 000 $ déjà annoncé par le gouvernement fédéral, servira à l'organisation d'événements grand public sur le thème « Générations vivantes », qui se tiendront en parallèle de cette importante conférence, prévue du 7 au 19 décembre prochain. Ce soutien financier permettra l'organisation de nombreuses activités portant, notamment, sur les causes sous-jacentes de la perte de biodiversité, qui sont au programme du Collectif COP15, un regroupement de près d'une centaine d'organisations de la société civile québécoise mobilisées pour l'occasion.

De plus, un espace éphémère sera aménagé au Cœur des sciences de l'UQAM et à la Maison du développement durable afin de sensibiliser le public à l'importance et à la valeur de la diversité biologique, puis de promouvoir les meilleures pratiques, de même que les initiatives locales en matière de conservation. Des « Dialogues pour la biodiversité » seront aussi organisés afin d'aider le public à mieux comprendre les enjeux des négociations ainsi que les grandes thématiques qui seront abordées lors de cette conférence décisive pour l'adoption du prochain Cadre mondial de la biodiversité.

Citation :

« Le recul mondial de la biodiversité est l'un des plus importants enjeux planétaires du XXIe siècle et sa conservation, l'un de nos plus grands défis communs auquel nous devons toutes et tous contribuer. Le gouvernement du Québec salue et appuie fièrement la mobilisation de la société civile québécoise, regroupée au sein du Collectif COP15. Je remercie les organisations environnementales et de conservation, les représentants des communautés autochtones, les jeunes, les syndicats et les autres groupes qui ont rassemblé leurs forces au sein de ce collectif pour agir en faveur de la biodiversité et nous inciter à être plus ambitieux pour les cibles de 2030. J'invite la population à participer aux événements qui leur sont proposés et à rester à l'affût des actualités en lien avec la Conférence. Le Québec compte continuer d'être un leader, tant sur son territoire qu'à l'international, en matière de conservation de la biodiversité. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

La 15 e Conférence des Parties (CdP-15, mieux connue sous son acronyme anglophone COP15 ) à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CDB) a pour objectif le renouvellement des objectifs des États parties en matière de protection de la biodiversité mondiale pour la période 2022-2030. Les discussions qui se tiendront à Montréal en décembre prochain permettront de ratifier les prochaines cibles prévues par le Cadre mondial de la biodiversité. Rappelons que la CdP-15 devait initialement avoir lieu en Chine en 2020, mais qu'elle a été reportée et déplacée en raison de la situation pandémique.

Le gouvernement du Québec s'est déclaré lié à la CDB en 1992 et accueille fièrement son secrétariat depuis 1996. Il est notamment responsable de la mise en œuvre de la Convention sur son territoire.

Rappelons que le Québec a atteint la cible antérieure de protection de 17 % de son milieu continental (terrestre et d'eau douce), notamment par l'engagement gouvernemental de protéger l'entièreté de l'île d'Anticosti. Il a également atteint la cible de protection de 10 % de son milieu marin et côtier. Ces réalisations sont le fruit du travail et du dévouement de nombreuses parties prenantes, dont la société civile, les villes et les municipalités, les citoyennes et les citoyens, de même que le gouvernement du Québec, qui est depuis longtemps engagé dans la protection de la biodiversité, sur son territoire et à l'international.

À lui seul, le Québec est riche d'un vaste territoire qui abrite près de 40 000 espèces de plantes et d'animaux sauvages, des plantations agricoles et horticoles de tous genres, ainsi que des millions d'animaux domestiques. On y trouve plusieurs entités naturelles, dont la toundra, la taïga, la pessière, la sapinière, la forêt feuillue et le fleuve Saint-Laurent , qui constituent la richesse de la biodiversité québécoise qu'il faut collectivement protéger.

Créé en juin 2022 et dirigé par un comité de huit organisations, le Collectif COP15 souhaite sensibiliser la population québécoise aux enjeux en lien avec la conservation de la nature et inciter tous les ordres de gouvernement à poser des gestes ambitieux et concrets pour lutter contre la perte de la biodiversité.

