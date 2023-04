150e anniversaire de Verdun : lancement d'un appel aux idées à la population, du 5 au 30 avril

MONTRÉAL, le 5 avril 2023 /CNW/ - Verdun se prépare à célébrer ses 150 ans en 2025. L'Arrondissement a donné le coup d'envoi à l'organisation des célébrations de son 150e anniversaire, le 5 avril.

L'événement a notamment réuni les membres du conseil d'arrondissement, d'anciens maires, élus et élues, des représentants et des représentantes des milieux communautaire, scolaire, culturel, sportif, de la santé et des affaires, des membres de communautés culturelles, dont les communautés autochtones, des citoyennes et des citoyens engagés dans leur communauté, de Grandes Verdunoises et de Grands Verdunois, en plus de membres du comité organisateur des festivités du 125e anniversaire de Verdun, en l'an 2000. Ces personnes ont eu l'occasion de partager leur vision du 150e au cours de la soirée.

Appel aux idées du 5 au 30 avril

Comme première étape menant au 150e, l'Arrondissement lance un appel aux idées à l'ensemble de la population. Du 5 avril au 30 avril 2023, la communauté est invitée à proposer des idées d'activités, d'événements ou de projets en lien avec le 150e, en ligne sur la plateforme de participation publique Réalisons Montréal : realisonsmtl.ca/verdun150e

Les idées peuvent porter sur différents thèmes, par exemple le volet mémoire ou le volet événementiel. Elles peuvent honorer notre fierté d'habiter Verdun, rassembler notre communauté, rendre hommage au passé ou nous propulser vers l'avenir. Elles peuvent concerner un ou plusieurs des trois quartiers : Île-des-Soeurs, Wellington-De L'Église et Desmarchais-Crawford.

Citation

« Le 150e est l'occasion de mettre en lumière le chemin parcouru, les changements survenus au courant des dernières années et une vision pour l'avenir. En amont des célébrations, on veut avoir une idée de ce que le 150e inspire aux gens. Quels genres de projets et de festivités allument les Verdunois et les Verdunoises. Connaissant la passion et le niveau d'engagement des résidents et résidentes de Verdun, je suis certaine que de nombreuses propositions auxquelles nous n'aurions pas pensées émergeront durant cette consultation », a souligné la mairesse Marie-Andrée Mauger.

Prochaines étapes

Les idées seront étudiées par le personnel de l'arrondissement de Verdun. Un bilan de la collecte d'idées est prévu à l'automne 2023. L'organisation des festivités du 150e aura lieu principalement en 2024.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Verdun

Renseignements: Mathieu Robert-Perron, chargé de communication, Arrondissement de Verdun, 438 402-8928, [email protected]