C'est la première fois que le défilé de mode avec compassion de Cashmere de renommée internationale sera diffusé au public durant un évènement exclusif sur Facebook, présenté par Melissa Grelo, co-animatrice de l'émission THE SOCIAL et Tyrone Edwards, co-présentateur d'ETALK, ce qui marque une étape importante pour la collection et ses créateurs. Le défilé sera également commenté par le styliste des vedettes et le responsable de la collection, Joe Zee.

L'événement exclusif sera diffusé le lundi 5 octobre à 18 h, HE sur Facebook.com/thesocialctv/ et Facebook.com/etalkctv/. Veuillez confirmer votre présence directement sur l'événement Facebook, en cliquant ici.

Unique dans le monde, la Collection Cashmere 2020 présente des tenues haute couture originales faites avec du papier hygiénique et prêtes à être portées pour le défilé, toutes les œuvres de contributeurs chevronnés de la collection. S'inspirant de la Venise du XVIe siècle, les 15 créateurs du Bal masqué ont réinventé les robes de bal et les masques traditionnels vénitiens avec la sophistication du XXIe siècle. Le thème a été décidé en novembre 2019 pour inspirer des robes de bal et des masques mémorables entièrement confectionnés avec du papier hygiénique Cashmere, la marque la plus vendue au Canada.

Du Bal masqué haute couture à la sûreté et la sécurité

Dans un remarquable hasard du destin, la 17e Collection Cashmere annuelle rend hommage à l'accessoire le plus en vogue en 2020 : le masque. Symbole, depuis longtemps, de mystère et d'intrigue dans la tradition vénitienne, le masque est devenu un symbole de sécurité essentiel pour sauver des vies. Les créateurs du Bal masqué Cashmere rendent hommage à l'histoire et à la polyvalence du masque, tout en mettant en vedette la façon dont il nous réunit au lieu de nous séparer en 2020.

La Collection Cashmere contribue à mettre en lumière les créateurs de mode canadiens généreux et talentueux, qui se consacrent à la recherche d'un remède contre le cancer du sein. Avec le lancement annuel du Mois de la sensibilisation au cancer du sein, en octobre, la Collection Cashmere a permis de présenter plus de 200 créateurs canadiens à ce jour et de recueillir des millions de dollars pour la cause du cancer du sein au cours de ses 17 années d'existence.

Les 15 créateurs du Bal masqué de la Collection Cashmere 2020

Voici la liste des 15 créateurs du Bal masqué de la Collection Cashmere :

Rodney Philpott , Saint John's NL

, Katrina Tuttle , Halifax NS

, Evan Biddell , Montreal QC

, VFRANZ, Pierrefonds QC

Adrian Arnieri , Toronto ON

, Toronto ON Caitlin Power , Toronto ON

, Toronto ON Catherine Langlois , Toronto ON

, Toronto ON Christopher Paunil , Toronto ON

, Toronto ON Farley Chatto , Toronto ON

, Toronto ON Franciska Veress , Toronto ON

, Toronto ON Hoax Couture, Toronto ON

Joseph Tassoni , Toronto ON

, Toronto ON NARCES, Toronto ON

& FOR LOVE, Toronto ON

Paul Hardy , Calgary AB

La mode avec compassion

La Collection Cashmere, qui donne chaque année en octobre le coup d'envoi du mois de sensibilisation au cancer du sein, annonce les activités de collecte de fonds et de sensibilisation de la marque au profit des initiatives de lutte contre le cancer du sein de la Société canadienne du cancer. Pendant le mois d'octobre, vingt-cinq cents par emballage spécialement marqué vendu iront directement aux efforts de lutte contre le cancer du sein (jusqu'à concurrence de 35 000 $).

Les Canadiens sont également invités à aider Cashmere à faire la différence en participant au concours Top création. Top cause. Votez. sur CashmereVoteCouture.com. Votez pour votre création préférée et Cashmere fera un don de 1 $ (jusqu'à concurrence de 10 000 $), au nom du créateur gagnant, aux efforts de lutte de la SCC contre le cancer du sein. Ceux qui votent courront la chance de gagner un prix de 1 500 $ en espèces.

Cette année, Produits Kruger, le fabricant de Cashmere, fait au nom des 15 créateurs de la collection 2020 un généreux don de 200 000 $ au Fonds - Ligne de front, un réseau de plus de 160 fondations d'hôpitaux au Canada, créé pour fournir des ressources aux travailleurs de la santé de première ligne qui protègent les Canadiens contre la COVID-19.

« La Collection Cashmere a encouragé le secteur canadien de la création de mode tout en apportant un soutien indispensable à la cause du cancer du sein depuis 17 ans, déclare Susan Irving, directrice du marketing chez Produits Kruger. Cette année, il est plus important que jamais pour les Canadiens de s'entraider et de redonner à la société. Produits Kruger s'engage à bâtir un avenir sans cancer du sein. Nous sommes fiers de continuer à soutenir le milieu canadien de créateurs de mode dans un esprit de philanthropie et de bonne volonté, et de continuer à soutenir le Fonds - Ligne de front pour les travailleurs de la santé du Canada ».

L'équipe derrière les magnifiques créations haute couture en papier hygiénique

Le Bal masqué de Cashmere a vu le jour sous la direction du responsable de la collection Joe Zee, producteur, animateur et expert en style à la télé de renommée internationale. « Le milieu de la mode canadienne me tient beaucoup à cœur. Leur sens artistique et leur savoir-faire sont inégalés, et la passion dont font preuve nos stylistes est clairement évidente quand on regarde les tenues qu'ils créent pour la cause du cancer du sein. Le 17e Bal masqué de la Collection Cashmere annuelle est une présentation virtuelle à ne pas manquer. Croyez-moi quand je vous dis que ces robes sont incroyables »!

La photographe de mode haute couture Arline Malakian a immortalisé le Bal masqué de la Collection Cashmere 2020 dans un magnifique essai photographique publié sur CashmereCollection2020.ca. L'illustratrice Sabina Fenn a également donné vie aux créations du Bal masqué dans un portfolio dynamique de croquis, disponible ici.

MAC Cosmetics et FLOW Haircare, des partenaires de longue date de la collection, ont donné vie à chaque tenue inspirée lors du défilé et dans les photographies, digne de la splendeur classique d'Hollywood. Les bijoux du créateur canadien de bijoux personnalisés, Alan Anderson, ont apporté une touche d'éclat à chaque robe.

À propos de Cashmere et de Produits Kruger

Cashmere, le papier hygiénique le plus vendu au pays, reflète l'engagement continu de Produits Kruger à offrir aux consommateurs le summum des produits en papier de première qualité fabriqués ici, au pays et la mission de l'entreprise de rendre la vie quotidienne plus confortable. Produits Kruger est l'un des plus importants fabricants de papier hygiénique et domestique au Canada. Il dessert les marchés québécois et canadien avec des marques populaires telles Cashmere, Purex, SpongeTowels et Scotties, ainsi que des produits hors foyers à usage commercial et industriel, à l'échelle nationale et aux États-Unis.

Un contributeur de longue date fermement engagé envers la cause du cancer du sein, Produits Kruger offre son appui à la Fondation canadienne du cancer du sein (FCCS), maintenant connue sous le nom de Société canadienne du cancer (SCC), depuis les tout débuts de la collection, en 2004. L'entreprise est actuellement l'un des cinq partenaires nationales de la SCC soutenant la lutte contre le cancer du sein.

À propos du cancer du sein et de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer (SCC) est fière de son succès et d'être la voix de Canadiennes préoccupées par le cancer du sein. L'organisme caritatif vient en aide à des personnes atteintes de tous types de cancer issues de communautés à l'échelle du pays.

La SCC est le plus important bailleur de fonds caritatif national dans la recherche sur le cancer du sein au Canada. La SCC a consacré 200 millions de dollars au cours des dernières 10 années au financement d'un large éventail de projets de recherche canadiens liés au cancer du sein. Ces investissements en recherche, combinés à une détection précoce, à des taux de dépistage plus élevés et à l'amélioration des traitements, ont permis de diminuer de 44 % le taux de mortalité due au cancer du sein depuis la fin des années 1980. Pour plus de renseignements, veuillez visiter cancer.ca/cancerdusein.

Des matériels médiatiques, des photographies du défilé et des images éditoriales peuvent être téléchargés ici!

La Collection Cashmere 2020 est mise en vedette sur CashmereCollection2020.ca. Jetez un coup d'oeil à la page Facebook de Cashmere sur Facebook.com/Cashmere et partagez la Collection Cashmere sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #Cashmere20.

Joe Zee, responsable de la collection, et Erika Larva, directrice artistique de la 17e Collection Cashmere annuelle ainsi que Susan Irving, directrice générale du marketing chez Produits Kruger, le fabricant du papier hygiénique Cashmere, et les 15 créateurs de la Collection Cashmere 2020 sont disponibles pour des entrevues.

SOURCE Kruger Products L.P.

Renseignements: Agathe Maillard, Strategic Objectives, Courriel : [email protected], Tél. : 647-898-7488