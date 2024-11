14e assemblée annuelle des partenaires de la Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux - L'approche Une seule santé au Québec : de la théorie à la pratique

DRUMMONDVILLE, QC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - La quatorzième assemblée annuelle des partenaires de la Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux s'est tenue aujourd'hui à Drummondville. Réunis autour du thème L'approche Une seule santé au Québec : de la théorie à la pratique, les participants ont pu échanger sur cette approche, globale et interdisciplinaire, qui reconnaît que la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes sont étroitement liées et interdépendantes.

Des conférences enrichissantes pour illustrer l'approche Une seule santé

Les participants ont pu entendre les témoignages d'experts, tels que Marianne Gagnier, coordonnatrice provinciale pour la gestion de la rage chez les animaux sauvages, Nicholas Ogden, chercheur et directeur des divisions responsables des programmes sur les changements climatiques et les zoonoses de l'Agence de la santé publique du Canada, et Isabelle Picard, médecin vétérinaire et coordonnatrice aux zoonoses au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Ces interventions ont fait valoir la pertinence des grands principes de l'approche Une seule santé pour répondre efficacement aux menaces sanitaires connues et émergentes auxquelles nous pouvons faire face (rage, influenza aviaire, maladies à transmission vectorielle, etc.).

Des projets inspirants intégrant l'approche Une seule santé dans les secteurs avicole, porcin et bovin ont également été présentés. La journée s'est clôturée par un panel d'experts qui ont abordé les défis actuels et les occasions futures d'application de cette approche.

Prix Coup de chapeau

Cette année, la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal (Centre d'expertise et de recherche clinique en santé et bien-être animal et Centre hospitalier universitaire vétérinaire) a été honorée du prix Coup de chapeau, décerné à une initiative québécoise inspirante favorisant la santé et le bien-être des animaux.

L'initiative récompensée vise à optimiser l'usage des antibiotiques chez les animaux de compagnie à travers deux projets. Le premier est le lancement d'une application mobile francophone fournissant des recommandations vétérinaires sur l'utilisation appropriée des antibiotiques. Le deuxième est une étude dont les résultats ont permis de montrer l'incidence d'un programme de formation continue destiné aux vétérinaires et visant la réduction de l'utilisation des antibiotiques. Ces efforts contribuent à la lutte contre la résistance aux antibiotiques et améliorent la santé et le bien-être des animaux.

À propos de la Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux

Plus de 90 organisations sont partenaires de la Stratégie. Elles viennent principalement des secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire, des animaux de compagnie et de loisir et de la santé publique.

La Stratégie met de l'avant quatre grands objectifs :

Mieux comprendre l'importance de la santé et du bien-être des animaux.

Optimiser la prise de décision à la suite de la détection de maladies.

Améliorer la santé et le bien-être du cheptel par la prévention et la gestion des maladies.

Adopter des modes d'élevage qui améliorent de façon durable la santé et le bien-être des animaux.

Pour plus d'information à propos de la Stratégie ainsi que des candidatures au prix Coup de chapeau 2024, consultez la page Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux du site Québec.ca.

