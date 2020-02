14 recommandations pour améliorer la sécurité des motocyclistes

QUÉBEC, le 6 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le but d'améliorer la sécurité routière chez les motocyclistes, la Société de l'assurance automobile du Québec et les membres du comité d'experts sur la sécurité des motocyclistes dévoilent aujourd'hui leur rapport contenant 14 recommandations que se sont engagés à mettre en œuvre la Société, ses partenaires et les principaux acteurs du milieu de la moto.

Les travaux ont porté dans un premier temps sur l'analyse des circonstances entourant le décès de 189 motocyclistes impliqués dans 182 accidents survenus entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016.

Parmi les 14 recommandations, notons :

l'application de nouvelles règles d'accès à la conduite d'une motocyclette;

l'imposition de la règle du zéro alcool pour tous les apprentis motocyclistes, comme c'est le cas pour la conduite d'un véhicule de promenade;

la poursuite de la sensibilisation des autres usagers de la route à la présence des motocyclistes;

le déploiement d'actions de sensibilisation s'adressant aux motocyclistes qui porteront sur les principales causes des accidents et le recours à des porte-paroles crédibles et influents pour souligner les bonnes pratiques et les bons comportements motocyclistes;

la poursuite de la veille sur les nouvelles technologies pouvant améliorer la sécurité des motocyclistes.

Citations :

« Les statistiques du bilan routier concernant les motocyclistes sont préoccupantes. Ces derniers sont surreprésentés. Il me paraît donc incontournable d'agir rapidement. C'est pour cette raison que j'ai demandé à la Société de me proposer des mesures qui permettront au gouvernement d'améliorer la sécurité des motocyclistes sur la route. Les nouvelles mesures que nous mettrons en place s'inscrivent directement dans cette volonté. »

François Bonnardel, ministre des Transports du Québec et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je tiens sincèrement à remercier tous les partenaires ayant participé à cette importante réalisation. Ces 14 recommandations, qui se traduiront rapidement par des actions, aideront la Société et ses partenaires à mieux protéger les motocyclistes et à améliorer leur sécurité. »

Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction de la Société de l'assurance automobile du Québec

Faits saillants :

Principaux constats de l'analyse des accidents mortels

Sur les 182 accidents, 48,9 % impliquaient un seul véhicule, soit la moto.

Les motos à risque sont largement surreprésentées (25,3 % des motos impliquées dans les accidents mortels, alors qu'elles ne représentent que 4,5 % du parc de motos).

37,9 % des conducteurs de moto possédaient depuis moins de 5 ans un permis comportant une classe qui autorise la conduite d'une moto.

57,9 % des propriétaires de moto impliqués dans un accident possédaient leur moto depuis moins de 2 ans.

66,7 % des conducteurs avaient commis au moins une infraction entraînant l'inscription de points d'inaptitude à leur dossier de conduite au cours des 10 ans précédant leur accident.

Les causes ayant été le plus fréquemment citées par les policiers comme principales causes probables des accidents sont la vitesse (32,9 %), l'omission de céder le passage (12,6 %) et la distraction ou l'inattention (9,6 %).

Les collaborateurs de ce rapport sont :

le Comité d'action politique motocycliste;

le Conseil de l'industrie de la motocyclette et du cyclomoteur;

l'industrie de la motocyclette et du cyclomoteur; la Fédération motocycliste du Québec;

le ministère des Transports;

la Société de l'assurance automobile du Québec;

la Sûreté du Québec.

Les 14 recommandations formulées dans le Rapport du comité d'experts sur la sécurité des motocyclistes sont présentées en annexe.

Liens connexes

Rapport du comité d'experts sur la sécurité des motocyclistes : https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/rapport-comite-securite-moto.pdf

Sécurité à moto : saaq.gouv.qc.ca/moto



Annexe - Synthèse des recommandations du rapport

Thèmes # Recommandations Réalisation Accès à la conduite 1 Instaurer des conditions d'accès selon l'état du dossier de conduite pour tous les nouveaux conducteurs de motos. Été 2020 2 Poursuivre l'analyse sur l'efficacité d'un modèle d'accès progressif pour les motocyclistes qui désirent conduire des motos à risque ou de fortes cylindrées, ainsi que la possibilité de revoir la catégorisation des motos. Fin 2020 3 Imposer l'exigence du zéro alcool pour tous les apprentis motocyclistes. Printemps 2023 Formation et rafraîchissement des compétences 4 Mettre en ligne un espace Web destiné à l'éducation à la sécurité routière afin de rendre accessibles différentes ressources soutenant l'apprentissage de la conduite d'une moto. Printemps 2021 5 Mettre en place une mesure incitative financière afin d'encourager les motocyclistes à suivre des cours de perfectionnement ou de rafraîchissement, notamment en début de saison. Printemps 2021 Information et sensibilisation 6 Faire connaître davantage les différentes données en lien avec le bilan routier des motocyclistes, les causes d'accidents et les risques de la route. Dès 2020 et en continu 7 Déployer des actions de sensibilisation s'adressant aux motocyclistes qui porteront sur les principales causes des accidents, telles que l'inexpérience et le comportement du motocycliste (vitesse, témérité, facultés affaiblies). Printemps 2021 8 Traiter de la problématique des facultés affaiblies par l'alcool et les drogues dans les messages et les outils de sensibilisation. Printemps 2022 9 Souligner les bonnes pratiques et les bons comportements, notamment à l'aide de porte-parole crédibles et influents. Printemps 2020 10 Poursuivre la sensibilisation à la présence des motocyclistes auprès des autres usagers de la route en les incitant à être vigilants et à anticiper leur présence. En continu 11 Poursuivre la promotion des équipements pouvant améliorer la visibilité de la moto et du motocycliste. En continu 12 Poursuivre la promotion du port de vêtements de protection et d'accessoires de sécurité. En continu Infrastructures et environnement 13 Remettre sur pied la Table de concertation entre le ministère des Transports du Québec et des associations de motocyclistes afin que la vulnérabilité des motocyclistes soit prise en compte lors de la conception des infrastructures et de l'aménagement de l'environnement du réseau routier. Début 2020 Technologies 14 Assurer une veille sur les nouvelles technologies pouvant améliorer la sécurité des motocyclistes. En continu

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Renseignements: Sources : saaq.gouv.qc.ca, Adresse exclusive pour les médias : saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/; Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980; Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541

Liens connexes

http://www.saaq.gouv.qc.ca