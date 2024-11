132e concours de l'Ordre national du mérite agricole - Hommage à des entrepreneurs agricoles du Centre-du-Québec

QUÉBEC, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a décerné les prix de l'Ordre national du mérite agricole (ONMA) aux lauréats de la région du Centre-du-Québec lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à Drummondville, en présence du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne. Cette année, l'événement a réuni des entrepreneurs agricoles des régions du Centre-du-Québec, de l'Estrie et de la Mauricie.

Une mention spéciale a également été attribuée. Il s'agit du Prix Sollio Groupe Coopératif à l'agroenvironnement, remis par l'organisation du même nom.

Cette année, les commandeurs et médaillés d'or de l'ONMA sont les membres de la famille Jutras de la ferme Les Cultures de chez nous inc., située à Sainte-Brigitte-des-Saults dans le Centre-du-Québec.

GAGNANTS DU CENTRE-DU-QUÉBEC DÉCORATIONS Catégorie or LES CULTURES DE CHEZ NOUS INC. (Sainte-Brigitte-des-Saults) Alexis, Antoine, Louis-Marie et Valérie Jutras 1er rang régional et national FERME IRMA INC. (Saint-Albert) Amélie et Julie Laroche ainsi qu'Andreas et Urs Studhalter 2e rang régional et 3e rang national CANNEBERGES BIELER INC. (Saint-Louis-de-Blandford) Marc et Marie Bieler 3e rang régional Catégorie argent FERME LAMPARDIS INC. (Sainte-Séraphine) Claude et Kévin Lampron ainsi que Chantal Paradis 1er rang régional FERME R & R BOISVERT INC. (Saint-Elphège) Mathieu, Roger et Stéphane Boisvert ainsi que Linda Duval, Raymonde Laforce et Claudia Pellerin 2e rang régional ÉRABLIÈRE DE STANFOLD INC. (Princeville) Nathalie Fortier, Sabrina Pilote ainsi que Jean-Christophe et Louis Rivard 3e rang régional Catégorie bronze FERME JEAN-YVES GAMELIN INC. (Pierreville) Philippe Beauregard, Nathalie Gamelin ainsi qu'Étienne, Sylvain et Véronique Lavoie 1er rang régional et 2e rang national FERME AD VIGNEAULT INC. (Sainte-Sophie-d'Halifax) Daniel et Étienne Vigneault 2e rang régional et 3e rang national 9000-3559 QUÉBEC INC. (FERME DANY JUTRAS) (La Visitation-de-Yamaska) Dany Jutras et Magaly Poirier 3e rang national Prix Sollio Groupe Coopératif à l'agroenvironnement LES CULTURES DE CHEZ NOUS INC. (Sainte-Brigitte-des-Saults) Alexis, Antoine, Louis-Marie et Valérie Jutras Lauréat régional et

gagnant national

Citation

« Depuis 132 ans, l'ONMA rend hommage à des hommes et des femmes qui contribuent de manière exceptionnelle au secteur agricole québécois. Leur travail et leurs accomplissements, réalisés avec passion, méritent d'être mis en lumière. Je félicite l'ensemble des lauréats et tout particulièrement les commandeurs de 2024, la famille Jutras, de la ferme Les Cultures de chez nous. Je salue également les gagnants du Prix de la relève agricole qui, à leur manière, façonnent notre agriculture de demain. Bravo! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

Le Centre-du-Québec est une importante région agricole. Elle bénéficie d'un climat tempéré et de sols fertiles. L'agriculture y est très diversifiée et bien répartie sur l'ensemble du territoire. La zone agricole occupe 93 % de la superficie de la région.

On compte environ 3 071 entreprises agricoles sur le territoire ainsi que 107 entreprises de transformation bioalimentaire. Plus de 800 d'entre elles déclarent commercialiser leurs produits en circuits courts (autocueillette, kiosque à la ferme, marchés publics, etc.).

Les revenus agricoles bruts totaux sont de près de 1,4 million de dollars annuellement.

La tenue du concours a notamment été rendue possible grâce à :

Sollio Groupe Coopératif, partenaire principal;

Promutuel Assurance, collaborateur plus;

L'Union des producteurs agricoles et La Terre de chez nous, collaborateurs;

Agropur et la Fondation Agria, associés.

