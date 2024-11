132e concours de l'Ordre national du mérite agricole - Hommage à des entrepreneurs agricoles de la Mauricie

QUÉBEC, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a décerné les prix de l'Ordre national du mérite agricole (ONMA) aux lauréats de la région de la Mauricie lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à Drummondville, en présence du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne. Cette année, l'événement a réuni des entrepreneurs agricoles des régions du Centre-du-Québec, de l'Estrie et de la Mauricie.

Deux mentions spéciales ont également été attribuées. Il s'agit de la Mention spéciale de l'agrotourisme, remise par le ministre, ainsi que du Prix Sollio Groupe Coopératif à l'agroenvironnement, remis par l'organisation du même nom.

Cette année, les commandeurs et médaillés d'or de l'ONMA sont les membres de la famille Jutras de la ferme Les Cultures de chez nous inc., située à Sainte-Brigitte-des-Saults dans le Centre-du-Québec.

GAGNANTS DE LA MAURICIE DÉCORATIONS Catégorie or LA FERME PITTET INC. (Saint-Tite)

Claire Desaulniers ainsi qu'Alphonse et Jérémie Pittet 1er rang régional et

2e rang national Catégorie argent MASSICOTTE HOLSTEIN INC. (Champlain)

Maryse Carré, Pier-Luc et Roger Massicotte ainsi que Katrine Venne 1er rang régional GESTION LE STÉPHANOIS INC. (SAPINIÈRE DE LA MAURICIE) (Trois-Rivières)

Danielle Gauthier, Michel et René Paquette ainsi qu'Amélie René 2e rang régional FERME MYOLAIT INC. (Saint-Justin)

Yohan Lafrenière 3e rang régional Catégorie bronze JARDINS BIO CAMPANIPOL INC. (Sainte-Geneviève-de-Batiscan)

Amélie Brouillette, Danielle Lefebvre, Charles, Félix et Florence Lefebvre St-Arnaud, Catherine Paquette ainsi que Robert St-Arnaud 1er rang régional CENTRE DE JARDIN RÉGIONAL DE LOUISEVILLE INC. (LES JARDINS ANDRÉ CARBONNEAU) (Louiseville)

André Carbonneau 2e rang régional LES COULEURS DE LA TERRE INC. (Yamachiche)

Patricia Claveau et Guy Fradette 3e rang national Prix Sollio Groupe Coopératif à l'agroenvironnement LA FERME PITTET INC. (Saint-Tite)

Claire Desaulniers ainsi qu'Alphonse et Jérémie Pittet Lauréat régional Mention spéciale de l'agrotourisme LES COULEURS DE LA TERRE INC. (Yamachiche)

Patricia Claveau et Guy Fradette Lauréat régional

Citations

« Depuis 132 ans, l'ONMA rend hommage à des hommes et des femmes qui contribuent de manière exceptionnelle au secteur agricole québécois. Leur travail et leurs accomplissements, réalisés avec passion, méritent d'être mis en lumière. Je félicite l'ensemble des lauréats et tout particulièrement les commandeurs de 2024, la famille Jutras, de la ferme Les Cultures de chez nous. Je salue également les gagnants du Prix de la relève agricole qui, à leur manière, façonnent notre agriculture de demain. Bravo! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Le territoire mauricien est riche de ses agriculteurs et agricultrices. Ceux-ci contribuent activement à l'économie de la région, mais aussi au dynamisme de leur communauté. Je suis fier de constater la qualité des candidatures ainsi que le niveau d'engagement et le sens de l'innovation des lauréats de la région que je représente. Je les félicite et je les encourage à poursuivre dans cette voie. Chacun d'entre eux représente une source d'inspiration pour ses pairs. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants

La zone agricole de la Mauricie, riche en sols fertiles, s'étend sur 7 % du territoire mauricien, ce qui représente 242 000 hectares. Au total, 59 % de la zone agricole est exploitée pour l'agriculture.

La région compte plus de 950 entreprises agricoles et 80 entreprises de transformation alimentaire.

Plus de 300 fermes déclarent faire de la commercialisation en circuits courts (autocueillette, kiosque, marchés publics, etc.).

Les recettes en provenance du marché s'élevaient à environ 380 millions de dollars en 2021. De ce montant, 59 % proviennent des productions animales.

La tenue du concours a notamment été rendue possible grâce à :

Sollio Groupe Coopératif, partenaire principal;

Promutuel Assurance, collaborateur plus;

L'Union des producteurs agricoles et La Terre de chez nous, collaborateurs;

Agropur et la Fondation Agria, associés.

Lien connexe

Pour connaître les lauréats régionaux du Centre-du-Québec et de l'Estrie ainsi que tous les gagnants nationaux, et pour en savoir plus sur le concours, visitez le site Web de l'Ordre national du mérite agricole.

Suivez le MAPAQ sur les réseaux sociaux :

Facebook X Instagram LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Sources : Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected]; Amelia Benattia, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Cell. : 514 294-2806, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]