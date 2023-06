132 drapeaux du Québec sur l'Esplanade du Parc olympique pour la Fête nationale

MONTRÉAL, le 21 juin 2023 /CNW/ - Le Parc olympique, en collaboration avec le Comité de la Fête nationale du Québec à Montréal, célèbre les 75 ans du fleurdelysé en arborant sur les 132 mâts de l'Esplanade, 132 drapeaux du Québec.

Dès le 21 juin, vous pourrez contempler ce nouveau pavoisement sur l'Esplanade, déployé aux abords de la rue Sherbrooke et du boulevard Pie-IX.

132 drapeaux sur l'Esplanade du Parc olympique pour les 75 ans du fleurdelysé. (Groupe CNW/Parc olympique) 132 drapeaux sur l'Esplanade du Parc olympique pour les 75 ans du fleurdelysé. (Groupe CNW/Parc olympique) 132 drapeaux sur l'Esplanade du Parc olympique pour les 75 ans du fleurdelysé. (Groupe CNW/Parc olympique) 132 drapeaux sur l'Esplanade du Parc olympique pour les 75 ans du fleurdelysé. (Groupe CNW/Parc olympique)

Notre drapeau national étant le symbole identitaire de notre nation francophone, il est tout aussi important de souligner le 75e anniversaire de ce dernier.

« Le Parc olympique est très heureux de se joindre aux festivités de la Fête nationale, en pavoisant son Esplanade aux couleurs du drapeau du Québec », affirme Michel Labrecque, président-directeur général du Parc olympique. « Nous invitons la population à venir prendre des photos des drapeaux et à célébrer ce moment de notre histoire en les relayant à tous », poursuit-il.

« Ce pavoisement exceptionnel honore le drapeau québécois, emblème de notre unité dans la diversité. Autant de drapeaux pour célébrer une même appartenance au Québec, d'où que l'on vienne. Merci au Parc olympique pour ce puissant symbole », ajoute Louise Harel, présidente du Comité de la Fête nationale à Montréal.

Un peu d'histoire

En 1947, le député de l'opposition René Chaloult dépose une motion à l'Assemblée législative du Québec, laquelle est débattue l'année suivante afin de doter le Québec d'un drapeau distinctif. Cette motion sera aussitôt reprise à son compte par le chef de l'Union nationale Maurice Duplessis, alors premier ministre du Québec.

En 1948, Maurice Duplessis consacre le fleurdelysé, emblème officiel du Québec, par un arrêté du Conseil des ministres. Anecdote intéressante : la première version officielle du drapeau du Québec appelée Carillon moderne, comprenait les fleurs de lys qui pointaient vers le centre. Les fleurs de lys furent redressées peu de temps plus tard, à la demande du premier ministre Duplessis, faisant en sorte « qu'elles se dirigent droit vers le ciel afin de bien indiquer la valeur de nos traditions et la force de nos convictions ».

À propos du Parc olympique

Créé le 1er novembre 2020, le Parc olympique (Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique) remplace et modernise la mission de la Régie des installations olympiques (1975-2020). Il a le double mandat de développer, gérer, promouvoir et exploiter ses installations en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique.

Le Parc olympique gère cinq actifs principaux : le Stade olympique, plus vaste amphithéâtre au pays, la Tour de Montréal, plus haute tour inclinée au monde, le Centre sportif, principal centre aquatique et d'entraînement sportif au Canada, l'Esplanade et les aires extérieures, haut lieu de rassemblement et d'événements de la métropole, ainsi que le plus grand stationnement automobile souterrain au pays.

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux d'été de 1976 et comme lieu de résidence du club de baseball les Expos de Montréal (1977-2004). Depuis son inauguration, il a été l'hôte de plusieurs milliers d'événements sportifs, culturels, sociaux, civiques et grand public, façonnant ainsi l'histoire événementielle du Québec, avec plus de cent millions de visiteurs depuis son inauguration.

Près de 47 ans après sa construction, ce grand parc de l'est de la métropole possède une valeur patrimoniale incontestable se déclinant sous quatre principaux aspects : historique, emblématique, architectural et urbain.

