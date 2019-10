130e concours de l'Ordre national du mérite agricole - Hommage à des entrepreneurs agricoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord

QUÉBEC, le 18 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, au nom du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, est venu féliciter les lauréats régionaux et les gagnants nationaux de l'Ordre national du mérite agricole, ainsi que les gagnants nationaux du Prix La Coop fédérée à l'agroenvironnement, les lauréats régionaux de la Mention spéciale de l'agrotourisme et les lauréats régionaux du Mérite Promutuel Assurance de la prévention, à l'occasion du gala régional du Saguenay−Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord qui se tenait à Saguenay.

Gagnants Décorations Ferme Taillon et Fils inc. (Saint-Prime)

Francine Martel, Jacynthe Rivard, ainsi que Christian et Daniel Taillon 1er rang régional, catégorie Or

Ferme Boily SENC (Saint-Bruno)

Marie-Lise Bergeron, Jean-Luc et Sylvain Boily, ainsi que Chantale Bouchard 2e rang régional, catégorie Or Ferme Louis Martel et Fils inc. (Hébertville)

Audrey Boudreault et Louis Martel 3e rang régional, catégorie Or 9092-1248 Québec inc. - Productions Rivard (Saint-Ambroise)

Christine Gauthier, Laurie-Anne Morin, ainsi que Julien et Kévin Rivard 1er rang régional et gagnant national, catégorie Argent

Lauréat régional et gagnant national du Prix La Coop fédérée à l'agroenvironnement 9161-2754 Québec inc. - Bleuets Sylma (Pointe-aux-Outardes)

Daniel Harvey et Sylvie Martel 2e rang régional, catégorie Argent Ferme Jean-Louis Tremblay inc. (Métabetchouan−Lac-à-la-Croix)

Nathalie Fortin et François Tremblay 3e rang régional, catégorie Argent

Lauréat régional du Mérite Promutuel Assurance de la prévention Barrette et Frères SENC (Saint-Edmond-les-Plaines)

Étienne et Guillaume Barrette, ainsi que Marie-Ève Moreau 1er rang régional, catégorie Bronze 9009-5217 Québec inc. - Walter Tremblay et Fils enr. (Saint-Ambroise)

Christine Kirouac ainsi que Bruno, Maxime et Pâquerette Tremblay 2e rang régional, catégorie Bronze Sophie Gagnon - Les Jardins de Sophie (Saint-Fulgence)

Sophie Gagnon et François Tremblay 3e rang régional, catégorie Bronze 9180-2140 Québec inc. - Miel des Ruisseaux (Alma)

Patrick Fortier et Shirley Tremblay Mention spéciale de l'agrotourisme

« Depuis sa création par le premier ministre Honoré Mercier en 1889, l'Ordre national du mérite agricole salue l'engagement, la détermination et le dynamisme des agricultrices et des agriculteurs. Il s'agit de l'une des plus belles traditions du calendrier agricole québécois. En visant l'excellence et en s'améliorant sans cesse pour rester compétitifs, les lauréats de cette année contribuent à la promotion de l'agriculture québécoise dans les régions qu'ils représentent. Je leur adresse mes plus chaleureuses félicitations. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Au Saguenay−Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord, le secteur agricole est un puissant levier de développement qui contribue tant à la prospérité régionale qu'à la création d'emplois. Il convient de souligner que l'agriculture fait preuve de dynamisme dans ces régions qui se situent en territoire boréal, à la limite de la zone agricole. La qualité des candidatures inscrites au concours de cette année témoigne de cette vitalité et du dynamisme des exploitations familiales. Les lauréats méritent toute notre admiration. Pour leur persévérance et leur réussite, les concurrentes et les concurrents sont une source d'inspiration pour nos régions. »

M. Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean

La région du Saguenay−Lac-Saint-Jean compte quelque 1 200 exploitations agricoles, surtout des fermes familiales.

Au Saguenay−Lac-Saint-Jean, le PIB agricole dépasse les 70 millions de dollars et l'agriculture fournit de l'emploi à 16 000 personnes.

L'industrie laitière domine, mais les pommes de terre, les céréales et les oléagineux occupent aussi une bonne place. Quant aux bleuets, ils sont un véritable emblème régional.

De Tadoussac à Blanc-Sablon et de Schefferville à Anticosti, la Côte-Nord s'étend sur plus de 300 000 km 2 . C'est le royaume des fruits de mer et des petits fruits.

à et de à Anticosti, la Côte-Nord s'étend sur plus de 300 000 km . C'est le royaume des fruits de mer et des petits fruits. Les végétaux représentent plus des trois quarts de la production des 110 exploitations agricoles.

En tête, la culture maraîchère, talonnée par les petits fruits : bleuets, canneberges, airelles, camarines et chicoutés. Quelques belles fermes laitières et bovines complètent le tableau.

