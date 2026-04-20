127 citoyennes et citoyens de Montréal et Laval honorés lors de la cérémonie régionale de remise des Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec

LAVAL, QC, le 20 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Manon Jeannotte a présidé deux cérémonies de remise des Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec, tenues le samedi 18 avril, à l'École Curé-Antoine-Labelle.

« Votre engagement montre que la force d'une société repose sur celles et ceux qui choisissent d'y semer la bienveillance, la solidarité et l'entraide. Merci de paver la voie à un Québec toujours plus humain » a déclaré l'honorable Manon Jeannotte.

Les récipiendaires des Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec honorés lors des cérémonies de remise tenues à l’École Curé-Antoine-Labelle, le 18 avril 2026 (Groupe CNW/Cabinet de la lieutenante-gouverneure du Québec) Les récipiendaires des Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec honorés lors des cérémonies de remise tenues à l’École Curé-Antoine-Labelle, le 18 avril 2026 (Groupe CNW/Cabinet de la lieutenante-gouverneure du Québec)

Au total, 127 citoyennes et citoyens ont été honorés pour leur contribution remarquable à la société québécoise, en recevant les Médailles de la Lieutenante-gouverneure dans les catégories Jeunesse (118) et Aîné(e)s (9).

Les Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec visent à reconnaître l'engagement, la détermination et le dépassement de soi des citoyennes et citoyens de toutes les régions du Québec qui exercent ou qui ont exercé une influence positive au sein de leur communauté ou de la province. Il y a cinq catégories :

La Médaille de la jeunesse

La Médaille des aînés

La Médaille pour mérite exceptionnel

La Médaille Premières Nations

La Médaille Inuit

* Disponible sur demande pour les journalistes : programme de cérémonie, liste des récipiendaires, citations et photos.

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SOURCE Cabinet de la lieutenante-gouverneure du Québec

Source : Ian Préfontaine, Responsable des communications et relations avec les médias, Cabinet de la Lieutenante-gouverneure du Québec, 514-943-7625, [email protected], www.lieutenante-gouverneure.quebec