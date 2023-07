12 nouveaux logements sociaux et abordables pour des personnes âgées autonomes à Sainte-Barbe

SAINTE-BARBE, QC, le 13 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Municipalité de Sainte-Barbe sont fiers de souligner l'inauguration du projet d'habitation de la Coopérative de solidarité du Parc de Sainte-Barbe, un immeuble de 12 logements destiné à des personnes âgées autonomes à Sainte-Barbe. Il s'agit d'un investissement totalisant plus de 4,6 M$.

Le gouvernement du Québec contribue pour plus de 2,1 M$ à ce projet, dont plus de 1,3 M$ proviennent de la Société d'habitation du Québec (SHQ), par le biais de son programme AccèsLogis Québec. La SHQ garantit également le prêt hypothécaire contracté par la coopérative. Le gouvernement du Canada investit un peu plus de 1,7 M$ par l'entremise de l'Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements.

De son côté, la Municipalité de Sainte-Barbe accorde plus de 1,4 M$ à ce projet, dont plus de 800 000 $ proviennent du gouvernement du Québec en vertu des ententes tripartites que la Municipalité a signées avec la SHQ et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Citations :

« Nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles qui ont des besoins particuliers. Cette aide financière permettra à des personnes âgées de bénéficier d'un logement sécuritaire et confortable. Voilà un autre exemple concret des efforts déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent trouver un milieu de vie de qualité. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Tout le monde mérite un chez-soi sécuritaire et abordable. Dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements, nous créons rapidement de nouveaux logements abordables pour les personnes qui en ont le plus besoin, partout au Canada, y compris ici, à Sainte-Barbe. En travaillant en étroite collaboration avec ses partenaires pour créer plus de logements abordables, le gouvernement du Canada améliore la qualité de vie des Canadiens, en particulier des plus vulnérables d'entre eux. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont notre gouvernement continue de s'assurer que personne n'est laissé pour compte. »

L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Je tiens à féliciter la Coopérative de solidarité du Parc, initiatrice de cette réalisation. Il faut aussi souligner le travail de tous les partenaires qui ont à cœur de bien loger les personnes à faible revenu. Il s'agit d'une contribution remarquable qui permettra d'améliorer les conditions de vie des clientèles qui habitent ces logements. »

Carole Mallette, députée de Huntingdon et présidente de séance

« L'annonce d'aujourd'hui contribuera grandement à soutenir les membres de notre communauté qui en ont le plus besoin. Pour les personnes les plus vulnérables de Sainte-Barbe, comme les aînés, ces nouveaux logements abordables ne seront pas seulement des lieux de vie sécuritaires et abordables, mais ils seront aussi la clé d'une vie meilleure pour les résidents qui les habiteront. »

Brenda Shanahan, députée de Châteauguay-Lacolle

« Nous sommes fiers de participer à cet important projet, qui permettra à plusieurs personnes âgées de vivre dans un environnement sain tout en profitant de la qualité de vie enviable que l'on trouve à Sainte-Barbe. L'ouverture de la Coopérative de solidarité du Parc s'inscrit en droite ligne avec les orientations de notre Politique familiale et avec notre adhésion au programme Municipalités amies des aînés. Nous profitons de cette tribune pour remercier tous ceux et celles qui y ont collaboré. En mon nom et au nom des membres du conseil municipal actuel, je remercie également la mairesse, Louise Lebrun, qui a contribué à ce projet depuis le début, en 2014. »

Daniel Pinsonneault, maire suppléant de Sainte-Barbe

« Ce projet, dont nous sommes tellement fiers, n'aurait pu se réaliser sans la contribution de tous nos partenaires et je leur dis merci. D'autre part, sans le travail acharné et l'implication constante des 15 membres fondateurs bénévoles de la Coopérative de solidarité du Parc, et particulièrement les membres de son conseil d'administration, cela n'aurait jamais vu le jour. Soyez-en fiers, et je vous dis, au nom de tous les aînés de notre communauté : bravo et merci! »

Denis Binette, président de la Coopérative de solidarité du Parc de Sainte-Barbe

Faits saillants :

Les locataires de 9 des 12 logements peuvent bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permet de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de près de 155 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Municipalité de Sainte-Barbe .

. La Coopérative de solidarité du Parc de Sainte-Barbe a aussi obtenu une aide financière de plus de 102 000 $ du programme Rénovation Québec de la SHQ. En vertu de ce programme, cette aide est financée à parts égales par la SHQ et la Municipalité de Sainte-Barbe .

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

Facebook : SocietehabitationQuebec

Twitter : HabitationSHQ

LinkedIn : LinkedIn

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Renseignements: Sources : Justine Vézina, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Shiraz Keushgerian, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias : Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]