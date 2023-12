12 médias canadiens unissent leurs forces dans une campagne de sensibilisation percutante contre le blocage de nouvelles par Meta

MONTRÉAL, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Acadie Nouvelle, L'Actualité, Les Affaires, les Coops de l'info (regroupant Le Soleil, Le Quotidien, Le Nouvelliste, La Voix de l'Est, La Tribune, Le Droit, Les As de l'info), Le Devoir et URBANIA lancent aujourd'hui, en collaboration avec le cabinet de relations publiques NATIONAL, une campagne irrévérencieuse sur le thème de la désinformation. Portée par les journalistes Noémi Mercier et Pierre Bruneau, l'initiative vise à sensibiliser le grand public aux conséquences du blocage des contenus de nouvelles canadiens sur Facebook et Instagram.

« On lance cette campagne pour sensibiliser le public au fait que le blocage des nouvelles par Meta fragilise nos médias, et par ricochet nos identités, notre langue et nos institutions démocratiques. En région, c'est encore plus vrai. Il faut s'en préoccuper ! » affirme Geneviève Rossier, directrice générale des Coops de l'info.

« Les médias qui participent à cette campagne unique ont tous un point en commun. Ils valorisent et mettent à contribution les lecteurs et lectrices dans leurs modèles d'affaires respectifs. Ensemble, nous envoyons un message clair : la meilleure manière de soutenir vos médias préférés, c'est de les consulter directement. », de renchérir Brian Myles, directeur du Devoir.

Pour illustrer l'effervescence de contenus douteux qui prolifèrent sur les médias sociaux depuis le blocage, le concept mise sur la curiosité et le voyeurisme qui sommeille en chacun de nous. Grâce à la collaboration de plusieurs personnalités québécoises, diverses publications relayant de fausses nouvelles insolites circuleront sur Facebook et Instagram. Des titres tels que « Noémi Mercier est citée dans le texte d'une nouvelle chanson de Drake », ou bien « Tout le monde en mange : Guy A. Lepage lance sa propre pizza québécoise surgelée » joueront sur la frontière entre l'absurde et le plausible pour piéger les utilisateurs.

Celles et ceux qui se laisseront prendre au jeu seront redirigés vers @laSource.info (alasource.info/), une plateforme montée de toutes pièces et qui simule la facture visuelle des sites à potins. En vidéo, les porte-parole et figures éminentes du journalisme Noémi Mercier et Pierre Bruneau les interpelleront d'un ton incisif pour sonner l'alarme et réitérer l'importance cruciale de soutenir les médias locaux :

« Vous ne trouvez pas que ça fait un peu vide quand vous faites défiler vos réseaux sociaux ? On n'est pas obligés de rester les bras croisés en attendant que ça arrête de bougonner chez les hauts dirigeants de Meta », lance avec conviction Noémi Mercier.

« On ne sait pas quand ça va se régler, cette situation-là, mais en attendant, faites-moi plaisir et soutenez vos médias locaux ! Sans ça, ce ne sont pas juste nos médias qui vont disparaître, c'est notre culture. Nos idées. Notre société… » implore à son tour Pierre Bruneau.

Par cette initiative, les 12 médias espèrent inciter les Québécois et les Canadiens à reprendre contact avec des contenus d'information de qualité. Qu'il s'agisse de s'inscrire à leurs infolettres, de télécharger leurs applications ou de souscrire un abonnement, tout le monde peut faire un geste concret pour montrer son soutien aux médias locaux et aux milliers de journalistes et d'artisans qui y œuvrent.

À propos

Cette initiative est portée par un regroupement de 12 médias indépendants qui exercent leurs activités sur le territoire du Québec et du Nouveau-Brunswick : Acadie Nouvelle, L'Actualité, Les Affaires, Le Devoir et URBANIA, ainsi que les médias appartenant aux Coops de l'info (Le Soleil, Le Droit, Le Quotidien, Le Nouvelliste, La Tribune, La Voix de l'Est et Les As de l'info). Ces médias mettent la contribution de leurs lecteurs au cœur de leurs stratégies d'entreprise. Ensemble, ils emploient plus de 800 personnes.

Lire leur manifeste ici.

