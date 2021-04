Ubisoft s'engage également à offrir des stages et des emplois à un minimum de 10 participant.es qui se seront démarqué.es pendant la compétition. Lors de la dernière édition, une vingtaine de participant.es ont été embauché.es aux studios de Montréal, Québec et Saguenay. Première dans l'histoire du Concours, les étudiant.es devaient développer leurs jeux à distance cette année. Un défi supplémentaire qui correspond à ce que les développeurs de l'industrie vivent actuellement en contexte de pandémie.

« Cette année, la thématique s'imposait d'elle-même. La pandémie a été pour plusieurs l'occasion d'explorer de nouveaux horizons, comme le jeu vidéo. Vous connaissez sûrement des gens qui n'avaient jamais touché à une manette de leur vie et qui, après quelques mois de confinement, ont sauté à pieds joints dans cet univers, pour se rapprocher virtuellement de leurs ami.es et de leur famille. Le jury et moi avons eu envie de voir ce que les équipes pouvaient développer en se collant à cette nouvelle réalité. Elles étaient libres d'interpréter ce thème à leur manière. On a bien hâte de voir où cela les a menées. », a indiqué Marie-Ève Danis, présidente du jury et productrice sur la marque For Honor.

Universités participantes à l'édition 2021 du Concours universitaire:

Champlain College of Vermont - Campus Mtl Université Concordia École de Technologie Supérieure Université Laval Université McGill École NAD-UQAC Polytechnique Montréal Université de Sherbrooke Université de Montréal Université du Québec à Chicoutimi UQAT Montréal

Pour voir les extraits des jeux présentés : https://www.youtube.com/watch?v=m6W--FuKcPE

À propos du Concours universitaire Ubisoft

Le Concours universitaire est l'une des nombreuses initiatives du programme Ubisoft Éducation visant à préparer la relève québécoise aux métiers du futur. Depuis les 11 dernières éditions, 166 prototypes de jeux ont été développés par 1323 étudiant.es de partout au Québec. En plus du soutien de 132 mentor.es, Ubisoft a également offert un total de 132 000$ en bourses et 712 médailles. Près de 250 personnes ont été recrutées à travers les découvertes du Concours.

SOURCE Ubisoft Montréal

