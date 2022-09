MONTRÉAL, le 1er sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'écosystème aérospatiale québécois répond avec audace et conviction à l'appel lancé par le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec, CRIAQ, pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Pas moins de 11 projets sont approuvés et financés en recherche collaborative précompétitive et en démonstrations technologiques de grande envergure, et ce, seulement quatre mois après que le CRIAQ eut lancé son appel à projets le 29 avril dernier.

Ces 11 projets seront réalisés par 11 nouveaux partenariats d'innovation collaboratives regroupant un total de 19 entreprises, 12 centres de recherche publics et académiques et 5 entreprises partenaires internationales. Ces experts mettent leur expertise et leur savoir-faire en commun pour créer de nouvelles solutions audacieuses qui ont pour objectifs entre autres de réduire les impacts environnementaux avec de nouvelles motorisations et de nouveaux équipements composites, intégrer l'intelligence artificielle dans des systèmes d'aviation numériques intégrés, ainsi que concevoir et expérimenter de nouveaux types d'appareils à atterrissage verticaux pour penser différemment la mobilité aérienne du futur.

Projets R-D; des experts créent des solutions audacieuses pour réduire les impacts et redéfinir la mobilité aérienne du futur Tweet this

« Face aux enjeux d'aujourd'hui et de demain, nous devons comme jamais soutenir une coopération interdisciplinaire et intersectorielle pour accélérer les développements axés sur les besoins de la société pour de nouveaux produits et services de mobilité aérienne toujours plus respectueux de l'environnement en plus d'assurer leur acceptation par les autorités et les communautés.

C'est notre raison d'être au quotidien : faire rencontrer les idées, les stimuler, parfois les confronter dans le but de créer l'innovation par le biais de nouvelles approches d'idéations, des démonstrations de technologies et de certification de produits, pour faciliter leur intégration sécuritaire au marché en temps opportun » déclare Alain Aubertin, Président et directeur-général du CRIAQ.

Ces 11 projets ont été sélectionnés à travers un processus rigoureux de dépôt de propositions qui ont fait l'objet d'une analyse par une comité scientifique d'experts, et par la suite, soumis au MEI pour approbation finale dont le financement s'élève à $13.5 millions. Le financement total public et privé de plus de 34 millions de dollars investis dans ces projets provient en partie des fonds octroyés par le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec (MEI) dans le cadre de la Stratégie québécoise de l'aérospatiale (SQA) Horizon 2026, d'enveloppes budgétaires provenant du secteur privé, du Mitacs et du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).

Les 11 projets de recherche et développement suivants :

AHEAD: Architecture hydrogène électrique pour l'aviation de demain SALAD: Système autonome de livraisons aériennes par drones AMAF: Structure de l'autonomie de nouvelles mobilités aériennes du futur CAVICA: Expertise, recherche, essais et certification en matière de givrage TextO: Développement d'un textile à ouverture contrôlée pour favoriser l'intégration

de fonctions dans les composites aéronautiques DIGITWIN: Développement de Jumeaux numériques pour deux régimes de vol BioFlies: Infusion de pièces d'intérieur d'avions en matériaux composites biosourcés ACTec: Développement de technologies de compresseur avancé DEEPS: Recherche et développement d'un système de propulsion électrique, y compris

une hélice fiable, un support de poussée et un modèle d'IA pour analyser les

données de performance, pour les drones cargo lourds ou les petits UAM. OCTA: Développement d'un outil de corrélation thermique pour aérospatial SEASAT: Préparation et montage de partenariat pour développer un outil de supervision

des environnements d'assemblage en usine et salle d'intégration de satellites.

Une brève description des projets est disponible sur le site du CRIAQ ici. Pour de plus amples informations, bien vouloir communiquer avec la personne contact ici-bas.

Rappelons que la raison d'être des appels à projets Horizon 2026 du CRIAQ, ouvert à tous, est de permettre le développement et l'adoption rapide de technologies afin de permettre à l'industrie aérospatiale québécoise de profiter pleinement de la reprise de la demande mondiale pour de nouveaux produits aérospatiaux. Un deuxième appel à projets est en cours. Les détails se trouvent sur le site internet.

Pour en savoir davantage sur les trajectoires nécessaires vers l'atteinte d'objectifs en regards d'une aérospatiale durable, une mobilité aérienne du futur résiliente et de systèmes d'aviation numériques intégrés, sécuritaires et performants., nous vous invitons à consulter La Feuille de Route 2035 du CRIAQ.

Cette initiative du CRIAQ a pour but de créer de nouveaux partenariats essentiels avec les gouvernements, les villes et territoires, l'industrie, ainsi que les milieux académiques et de la recherche, afin de lancer des programmes de recherche et d'appels à projets ainsi que des initiatives structurantes qui nous permettrons ensemble d'atteindre des objectifs de carboneutralité.

À propos du CRIAQ

Le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ) est un modèle unique de recherche collaborative en aérospatiale menée par des entreprises de toutes tailles impliquant des universités et des centres de recherche. Sa mission est d'accroître la compétitivité de l'industrie aérospatiale en stimulant l'innovation des entreprises par la R et D collaborative. Son rôle est de rassembler les écosystèmes et développer une nouvelle génération d'innovateurs pour renforcer le leadership technologique du Québec en matière d'applications aérospatiales d'avant-garde : aviation numérique, mobilité aérienne du futur et aérospatiale durable.

Ce sont plus de 200 projets complétés et en cours, d'une valeur de plus de 270 millions de dollars, qui impliquent plus de 1 900 chercheurs scientifiques et membres académiques et 1 700 étudiants depuis les 20 années d'existence du CRIAQ.

SOURCE Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ)

Renseignements: Geneviève Dion, Directrice des communications, [email protected], Tél. 514 231-0123