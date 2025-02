Le RDV Forum 2025 du CRIAQ : l'innovation pour affronter les défis mondiaux

MONTRÉAL, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Les 25 et 26 février, le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ) a tenu au Grand Quai du Port de Montréal la 13e édition du RDV Forum, un événement phare du secteur québécois de l'aérospatiale. Plus de 500 innovateurs, dont une cinquantaine d'Europe, d'Asie et des États-Unis, y ont participé -- une affluence record depuis sa création.

Le RDV Forum : un catalyseur d'engagement et de talents

Grâce au soutien de quelque 30 partenaires issus des secteurs privé, académique et institutionnel, le RDV Forum s'est affirmé comme un véritable catalyseur d'engagement collectif au sein de l'écosystème. L'événement a rassemblé plus de 35 conférenciers et conférencières qui ont partagé leur expertise sur quatre thèmes majeurs : la décarbonation, la mobilité aérienne avancée, les systèmes d'aviation numériques et la place des femmes dans le secteur aérospatial.

Parmi les moments marquants, les présentations de quelque 60 idées de projet ont suscité de nombreuses manifestations d'intérêt et le concours « Ma thèse Aéro en 180 secondes » a brillamment mis de l'avant le talent prometteur de la relève en recherche.

Des partenariats stratégiques et des initiatives pour propulser l'aérospatiale

Des partenariats ont également été officialisés lors du RDV Forum, dont :

Une entente de partenariat stratégique entre le CRIAQ et Espace Aéro, la zone d'innovation en aérospatial au Québec, d'une valeur de 300 000 $ pour un mandat de trois ans qui inclut, entre autres, le pilotage et l'animation du Comité scientifique stratégique et le développement de projets de recherche collaborative de portée pancanadienne et internationale. Les partenaires s'engagent également à travailler de concert sur des livrables, activités et initiatives stratégiques afin d'accélérer le déploiement d'Espace Aéro.

Un cofinancement de bourses entre le Fonds de recherche du Québec (FRQ) et le CRIAQ totalisant 165 000 $, se déployant en deux volets : Relève féminine en aérospatiale : ce programme est dédié à soutenir les femmes à choisir des études universitaires en aérospatiale. Il y a cinq bourses de maîtrise et cinq de doctorat, d'une valeur cumulée de 125 000 $. Niveau postdoctoral -- aérospatiale durable : ce programme vise à soutenir la réalisation d'un projet d'étude postdoctorale de minimum 12 mois, en lui accordant 40 000 $.

Une entente de collaboration entre le Conseil de l'innovation du Québec et le CRIAQ visant à développer un portrait de l'industrie aérospatiale au Québec.

l'innovation du Québec et le CRIAQ visant à développer un portrait de l'industrie aérospatiale au Québec. Une entente de collaboration rehaussée entre l'Initiative de technologie aéronautique durable (INTAD) et le CRIAQ visant à faciliter le processus de cofinancement de projets collaboratifs de recherche et développement en aérospatiale en misant sur les outils et les leviers de financement accessibles aux deux organisations.

L'innovation pour accroître la compétitivité du secteur aérospatial au Québec

Cette édition a mis en lumière le rôle crucial de l'innovation et de la recherche collaborative comme moteur essentiel pour accroître la compétitivité du secteur aérospatial québécois, ainsi que pour répondre aux impératifs d'accroissement de la productivité et du développement de nouveaux marchés. Parmi les moyens favorisant l'innovation, la recherche collaborative -- modèle unique au Québec -- maximise les synergies entre les organisations de recherche (dont les universités et les centres collégiaux de transfert technologie) et les entreprises dans leurs efforts de recherche et développement.

Les thèmes porteurs du RDV Forum dont la décarbonation et la mobilité aérienne avancée ont été au cœur des conférences, soulignant leur rôle clé dans le développement mondial du secteur où le Québec possède des atouts considérables. Avec une majorité de sa production destinée à l'exportation, maintenir cette position enviable nécessite un écosystème d'innovation dynamique capable d'établir de nouvelles collaborations et compétences.

Le RDV Forum du CRIAQ favorise aussi la collaboration entre l'écosystème d'innovation de l'aérospatiale et ceux d'autres secteurs tels que l'électrification, la quantique, les technologies numériques et les matériaux avancés, renforçant l'ambition du Québec à devenir une plaque tournante mondiale pour le développement de la mobilité aérienne avancée.

Citations

« Le secteur de l'aérospatiale fait partie des grandes forces du Québec, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons appuyé le lancement de la zone d'innovation Espace Aéro. C'est grâce au dynamisme d'organisation comme le CRIAQ que nous pouvons stimuler l'innovation, la recherche collaborative et les synergies entre les acteurs de l'industrie, et propulser le Québec à titre de chef de file mondial dans ce secteur. » -- Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Au Québec, on a la chance de pouvoir compter sur une industrie aérospatiale de renommée internationale, qui repose sur un écosystème dynamique et innovant. Notre gouvernement est fier de stimuler l'intérêt pour ce secteur stratégique, notamment auprès de la relève féminine, et de soutenir les talents qui concevront l'aérospatiale de demain. » -- Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Le RDV Forum a démontré une fois de plus la force de notre écosystème d'innovation en aérospatiale. Les partenariats stratégiques et les initiatives annoncées illustrent notre engagement à propulser l'industrie dans un environnement compétitif en transformation. En réunissant des experts du secteur pour discuter des défis et opportunités, nous renforçons la position du Québec comme leader mondial dans le développement de technologies aéronautiques avancées. » -- Guillaume Côté PhD, président-directeur général, CRIAQ

« En unissant nos forces avec le CRIAQ, nous ouvrons la porte à de nouvelles opportunités pour propulser l'aérospatiale québécoise. Le partenariat stratégique entre Espace Aéro et le CRIAQ permettra d'ancrer encore davantage la recherche collaborative au cœur de notre zone d'innovation, accélérant ainsi le développement de solutions de pointe qui renforceront le positionnement du Québec sur la scène aérospatiale internationale. » -- Mélanie Lussier, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal

« En ces temps incertains, il importe de pouvoir compter sur la collaboration entre les partenaires de l'écosystème du domaine aérospatial pour développer des ententes offrant de la capacité de recherche et donnant de l'élan à l'innovation, et ce, avec une vision le plus possible à long terme. En droite ligne avec notre mission de soutien à la relève en recherche, de surcroît la relève féminine en STIM, l'entente entre le FRQ et le CRIAQ pour le co-financement de bourses d'excellence viendra soutenir le développement du secteur de manière concrète et durable. Je suis également ravi de souligner l'entente avec le MEIE pour le déploiement d'une programmation de recherche dans la Zone d'Innovation Espace Aéro, un véritable atout pour propulser l'aérospatial toujours plus loin. » -- Rémi Quirion, O.C., C.Q., Ph.D., m.s.r.c., scientifique en chef du Québec, président-directeur général, Fonds de recherche du Québec (FRQ)

« Pour développer une industrie avec perspicacité, il faut clairement en comprendre les enjeux et les opportunités, et passer à l'action de manière informée. Le CRIAQ et les leaders du secteur aérospatial, avec le soutien du Conseil de l'innovation du Québec, vont pouvoir s'outiller et agir pour faire avancer ce secteur hautement stratégique et conserver la place du Québec à l'international parmi les meilleures nations au monde. » -- Luc Sirois, Innovateur en chef du Québec, Conseil de l'innovation du Québec (CIQ)

« Nous désirons, au Québec comme partout ailleurs au Canada, collaborer avec d'autres organisations en innovation afin d'assurer une optimisation des ressources de soutien à l'industrie aérospatiale. C'est ainsi l'occasion aujourd'hui de débuter avec le CRIAQ ce travail permettant un meilleur alignement de nos programmes respectifs. » -- Michel Dion, président-directeur général de l'Initiative de technologie aéronautique durable (INTAD)

À propos du RDV Forum

Face aux enjeux d'aujourd'hui et de demain, le RDV Forum est le lieu par excellence pour créer et soutenir une coopération interdisciplinaire et intersectorielle pour accélérer les développements axés sur les besoins de la société pour de nouveaux produits et services de mobilité aérienne. L'événement rassemble des professionnels engagés à établir des partenariats stratégiques et à façonner un avenir prometteur pour l'industrie de l'aérospatiale en alliant conférences, idées de projets innovants et sessions de réseautage.

À propos du CRIAQ (criaq.aero)

Le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ) est un modèle unique de recherche collaborative en aérospatiale menée par des entreprises de toutes tailles impliquant des universités et des centres de recherche. Sa mission est d'accroître la compétitivité de l'industrie aérospatiale en stimulant l'innovation des entreprises par la R et D collaborative. Il vise aussi à développer une nouvelle génération d'innovateurs pour renforcer le leadership technologique du Québec en matière d'applications aérospatiales d'avant-garde : aviation numérique, mobilité aérienne du futur et aérospatiale durable.

SOURCE Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ)

Informations et entrevues : Stéphanie Dion, [email protected], (514) 825-5145