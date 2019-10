10e édition de la Semaine de la solidarité - Poser des gestes de solidarité pour favoriser la justice sociale

QUÉBEC, le 13 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, souligne la 10e édition de la Semaine de la solidarité, qui se déroulera du 13 au 19 octobre 2019.

Organisée autour de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, qui se tiendra le 17 octobre, la Semaine représente une occasion parfaite d'encourager et de promouvoir les initiatives qui font du Québec une société plus inclusive, solidaire et marquée par la justice sociale.

Partout au Québec, de nombreux acteurs contribuent déjà à sensibiliser la population aux difficultés vécues par les personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale. Il est essentiel de reconnaître leur travail, puisqu'ils luttent contre les préjugés en mettant en lumière le potentiel des personnes dans le besoin. Des exemples d'initiatives et des témoignages sont d'ailleurs présentés sur la page Web Semaine de la solidarité 2019 dans le site du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Citation :

« La lutte contre la pauvreté et les préjugés à l'égard des personnes en situation de vulnérabilité est l'affaire de tous. C'est par des gestes concrets de solidarité qu'elle se traduit, et je vous encourage à vous impliquer dans votre milieu. À cet égard, votre gouvernement a à cœur le bien-être de l'ensemble de la population, notamment en soutenant financièrement plusieurs organismes communautaires, entre autres des organismes dont la mission concerne la défense des droits. Nous sommes donc en action pour favoriser la justice sociale et nous continuerons de l'être. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Rappelons que plusieurs initiatives et mesures du gouvernement du Québec ont été mises en œuvre au cours de la dernière année pour aider les personnes les plus vulnérables de notre société.

Le gouvernement a annoncé, le 1 er octobre 2019, l'attribution de 146 millions de dollars, répartis sur 5 ans, pour augmenter l'exemption relative à la pension alimentaire accordée aux ménages bénéficiant d'un des programmes d'assistance sociale. La modification touche près de 5 600 ménages et permet de soutenir les familles monoparentales à faible revenu.

octobre 2019, l'attribution de 146 millions de dollars, répartis sur 5 ans, pour augmenter l'exemption relative à la pension alimentaire accordée aux ménages bénéficiant d'un des programmes d'assistance sociale. La modification touche près de 5 600 ménages et permet de soutenir les familles monoparentales à faible revenu. Le 19 juillet 2019, le gouvernement du Québec a dévoilé une aide de près de 11 millions de dollars pour mieux soutenir les organismes communautaires, notamment ceux dont la mission concerne la défense collective des droits.

Dans le cadre des Alliances pour la solidarité, le ministre a annoncé, le 10 mai 2019, la distribution d'une somme de 138,8 millions de dollars dans l'ensemble des régions, de 2019 à 2023, pour soutenir des projets novateurs lancés par des acteurs locaux et régionaux.

Le 12 décembre 2018, un investissement de près de 1,5 milliard de dollars, qui sera réalisé d'ici 2023, a été annoncé. Il permettra de venir en aide aux personnes ayant des contraintes sévères à l'emploi et de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Le Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale a présenté des moyens pour lutter contre les préjugés envers les personnes en situation de pauvreté, notamment

des trousses éducatives et des outils pédagogiques et pratiques;



des ateliers, des formations et des pièces de théâtre;



des documents informatifs.

