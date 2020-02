10e édition de la Journée québécoise de la médiation familiale - Une séparation? Un médiateur familial peut aider quant au partage des biens

MONTRÉAL, le 5 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale (COAMF) profite de la Journée québécoise de la médiation familiale pour renseigner la population quant au type de soutien que peuvent offrir les médiateurs familiaux lors d'une séparation.

Qui sont les médiateurs familiaux?

Formés tout d'abord dans leur champ d'expertise (droit, orientation, psychoéducation, psychologie, travail social, thérapie conjugale et familiale), ces professionnels ont poursuivi leur formation pour obtenir l'accréditation leur permettant d'agir comme médiateur familial. Ils sont donc avocats, conseillers en orientation, notaires, psychoéducateurs, psychologues, thérapeutes conjugaux et familiaux, travailleurs sociaux ou employés d'un établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse et viennent en aide aux couples ayant des enfants vivant une séparation.

Pourquoi avoir recours aux médiateurs familiaux pour partager les biens lors d'une séparation?

Qu'un couple soit marié, uni civilement ou conjoint de fait, le médiateur familial agit comme expert pour aider les deux conjoints à vivre une séparation équitable pour chacun d'entre eux et à assurer une sécurité financière et psychologique pour leurs enfants. Ainsi, il expliquera aux conjoints les dispositions applicables de la loi, les accompagnera pour faire l'inventaire de leurs biens et évaluer leur valeur, les invitera à réfléchir sur la répartition des charges financières pendant leur union et des projets à venir afin de les aider à choisir une modalité de partage qui considère non seulement leur fonctionnement antérieur, mais également les engagements financiers et parentaux futurs.

En somme, le médiateur familial soutient la démarche pour convenir d'une entente équitable financièrement aux yeux des conjoints et respectueuse des projets d'avenir des enfants, le tout en respectant les lois et les règlements en vigueur et sans avoir recours aux tribunaux. Pour en savoir plus sur le processus de médiation familiale, sur le partage des biens entre conjoints de fait ou entre conjoints mariés ou unis civilement, vous pouvez vous rendre sur la chaîne YouTube du COAMF à l'adresse : http://bit.ly/coamf2020

À propos du COAMF

Référence québécoise quant à l'encadrement réglementaire et professionnel de l'exercice de la médiation familiale, le Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale regroupe les ordres professionnels concernés ainsi que les CISSS et CIUSSS qui exploitent un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse. Il soutient la formation des médiateurs, la promotion de la médiation, la déontologie et le développement général de la médiation familiale au Québec, le tout, dans une perspective de protection du public.

Source : COAMF - www.coamf.org.

Pour trouver un médiateur familial, visitez le www.justice.gouv.qc.ca

