10e anniversaire du Programme Ma famille, ma communauté - Abitibi-Témiscamingue : une communauté unie pour le bien-être des enfants

QUÉBEC, le 20 nov. 2023 /CNW/ - À l'occasion du 10e anniversaire du programme Ma famille, ma communauté (MFMC) en Abitibi-Témiscamingue, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, tient à souligner cet engagement soutenu de la communauté envers les jeunes plus vulnérables de la région et leurs familles.

L'approche de MFMC a d'abord été déployée, en 2012, dans la MRC de La-Vallée-de-l'Or en Abitibi-Témiscamingue. Depuis, le programme s'est répandu dans toute la région en plus de 15 autres communautés à travers le Québec.

Rappelons que le programme MFMC vise à éviter le placement d'un enfant ou d'un adolescent dans une ressource d'hébergement ou à en réduire les conséquences lorsque cela est inévitable. Il vise la concertation et la mobilisation de toutes les ressources de la communauté (jeunesse et adulte) afin de permettre aux familles d'être accompagnées adéquatement dans leur milieu lors de ce processus.

Il constitue aussi une réponse à l'amélioration de l'accès aux services de proximité, en permettant aux partenaires engagés dans le programme d'anticiper chez les enfants et les adolescents les besoins susceptibles de nécessiter des soins et des services.

« Ça prend toute une communauté pour prendre soin de nos enfants et le programme MFMC, c'est exactement ça. L'Abitibi-Témiscamingue a été une pionnière à cet égard et est un exemple à suivre depuis, alors que l'on déploie le programme à travers le Québec. Il était important pour moi de souligner cet anniversaire important. Un engagement de 10 ans auprès des enfants et des jeunes de l'Abitibi, ça mérite une bonne main d'applaudissement! »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Ce programme permet d'assurer un meilleur accompagnement des enfants grâce à une approche repensée d'intervention auprès des jeunes vulnérables ainsi que de leur famille. C'est admirable et c'est essentiel pour notre région. La communauté peut jouer un rôle capital dans le développement d'un enfant ou d'un adolescent, et nous en avons un bel exemple ici. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

« Je tiens à féliciter tous les partenaires qui se sont mobilisés depuis 10 ans afin d'assurer un meilleur filet de sécurité autour des familles vulnérables. Toutes ces équipes ont joint leurs efforts pour renforcer la bienveillance autour des enfants de la région. Nous partageons votre fierté d'avoir été les précurseurs au Québec pour offrir ce programme, il y a 10 ans. Félicitations! »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est

« Chaque enfant mérite de grandir dans un environnement sécuritaire, aimant et stable, qui lui donne la possibilité de bien se développer. C'est autour de ce principe que la communauté s'est mobilisée et a fait de ce programme un succès, depuis 10 ans. Merci à tous ceux et celles qui participent à ce projet si important pour les familles d'ici. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

« Notre communauté est reconnue pour ses valeurs de coopération, et ce programme témoigne de la force de nos liens, qui permettent de favoriser le développement de nos jeunes en difficulté. Nous pouvons en être très fiers. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Pour plus d'information sur le programme MFMC, visiter la page suivante : https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/enfance/services-jeunes-difficulte-famille/protection-de-la-jeunesse/programme-famille-communaute .

