10e anniversaire de l'Observatoire des tout-petits - L'Observatoire des tout-petits lance la Banque de données 0-5

MONTRÉAL, le 28 mai 2026 /CNW/ - Alors qu'il célèbre ces jours-ci ses 10 ans d'existence, l'Observatoire des tout-petits dévoile aujourd'hui la Banque de données 0-5, une section de son site web qui rassemble plus de 180 indicateurs clés sur le développement, les conditions de vie et les environnements dans lesquels grandissent les tout-petits au Québec.

Cet outil renforce ainsi la capacité de l'Observatoire à rassembler, analyser et mobiliser des données au service de l'intérêt collectif, en dégageant rapidement des faits saillants provinciaux et régionaux.

« Depuis 10 ans, l'Observatoire des tout-petits travaille à rendre les connaissances sur la petite enfance plus accessibles et plus utiles pour l'action collective. Avec la Banque de données 0-5, nous franchissons une nouvelle étape en mettant à la disposition de tous un outil qui permet de soutenir encore davantage la prise de décisions éclairées au bénéfice des tout-petits et de leur famille partout au Québec », souligne Julie Cailliau, directrice générale de l'Observatoire des tout-petits.

Accessible via le site Internet de l'Observatoire, la Banque de données 0-5 a été conçue pour offrir une expérience simple, fiable et évolutive en permettant de chercher, visualiser et télécharger facilement les plus récentes données. Elle rassemble également en un seul endroit les faits saillants, les croisements de données possibles, les notes méthodologiques et les sources afin de faciliter leur utilisation par les médias, les décideurs et les professionnel.les qui contribuent au développement des tout-petits.

UN JALON IMPORTANT POUR LA GOUVERNANCE

Cet anniversaire marque aussi un jalon important : créé en 2016 au sein de la Fondation Lucie et André Chagnon, l'Observatoire des tout-petits deviendra dans les prochains jours une organisation sans but lucratif juridiquement indépendante. Mme Julie Meloche a été nommée présidente de son conseil d'administration.

Dans ce nouveau contexte, et avec un soutien financier structurant à long terme de la Fondation Chagnon, l'Observatoire est déterminé à poursuivre sa mission avec le vaste écosystème de ses partenaires, avec lequel la collaboration a été fructueuse depuis 10 ans.

« Ce jalon ouvre un nouveau chapitre pour l'Observatoire des tout-petits : celui d'une organisation offrant des outils et des processus hautement collaboratifs à ses partenaires de tous les secteurs, dans le but de soutenir des actions éclairées au bénéfice des jeunes enfants du Québec », explique Julie Meloche.

10 ANS AU SERVICE DE LA PETITE ENFANCE

L'Observatoire des tout-petits est fier de célébrer une décennie à éclairer les décisions collectives en petite enfance.

Avec une vingtaine de publications, une centaine de collaborations avec le milieu de la recherche, une centaine de partenaires mobilisés, une cinquantaine de rencontres politiques et participations à des processus de consultations et plusieurs centaines d'entrevues médiatiques à son actif, l'Observatoire des tout-petits est devenu dans les 10 dernières années une référence incontournable pour mieux comprendre les réalités vécues par les jeunes enfants et leurs familles, ainsi que ce qu'il est possible de faire collectivement pour favoriser le développement de leur plein potentiel.

À PROPOS DE L'OBSERVATOIRE DES TOUT-PETITS (tout-petits.org)

L'Observatoire des tout-petits a pour mission de communiquer l'état des connaissances afin d'éclairer la prise de décision en matière de petite enfance au Québec, de sorte que chaque tout-petit ait accès aux conditions qui assurent le développement de son plein potentiel, peu importe le milieu où il naît et grandit.

L'Observatoire des tout-petits produit la Banque de données 0-5, qui rassemble plus de 180 indicateurs clés sur le développement, les conditions de vie et les environnements dans lesquels grandissent les tout-petits au Québec (tout-petits.org/donnees)

SOURCE Observatoire des tout-petits

Renseignements : Sandrine Gagné, Morin Relations Publiques, [email protected], 438 873-2909 (cell.)