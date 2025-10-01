Nouveau sondage de l'Observatoire des tout-petits - Élections municipales : Plus de trois parents de tout-petits sur quatre tiennent compte des engagements en matière de petite enfance lorsqu'ils votent

MONTRÉAL, le 1er oct. 2025 /CNW/ - À un mois des élections municipales, l'Observatoire des tout-petits diffuse aujourd'hui les résultats d'un nouveau sondage Léger sur les attentes des familles ayant des enfants de 0 à 5 ans à l'égard de leur municipalité. Il en ressort qu'en plus de voter en grande proportion aux élections municipales1, les citoyens qui ont de jeunes enfants le font en tenant compte de leurs préoccupations parentales et des engagements des candidats en matière de petite enfance (78 %). Cette forte proportion montre que les enjeux liés à la petite enfance peuvent devenir un atout important pour mobiliser les électrices et électeurs.

Le sondage révèle que les parents reconnaissent le travail de leur municipalité en matière de petite enfance, notamment en ce qui a trait à l'accès aux bibliothèques publiques, aux lieux sécuritaires et aux parcs. Cependant, près de 9 parents sur 10 jugent important que leur municipalité offre davantage d'activités pour les familles avec des enfants de 0 à 5 ans (89 %).

En outre, les parents identifient trois priorités sur lesquelles leur municipalité devrait se pencher pour améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs tout-petits :

favoriser l'accès à des services de garde éducatifs de qualité (49 %)

favoriser l'accès à des logements abordables et de qualité (48 %)

faciliter la conciliation famille-travail-études des parents (41 %)

« Les résultats du sondage font écho aux difficultés rencontrées par de nombreuses familles de tout-petits au Québec dans les dernières années, comme le manque de places en services de garde éducatifs à l'enfance, la hausse de l'inflation et la crise du logement, des difficultés qui peuvent avoir des répercussions sur le développement des enfants », explique Julie Cailliau, directrice de l'Observatoire des tout-petits.

D'ailleurs, certaines de ces difficultés se sont aggravées avec la pandémie. Parmi celles-ci, les parents pointent deux priorités d'action pour leur municipalité :

la précarité financière des familles (54 %, une hausse de 6 points de pourcentage comparativement à 2021)

(54 %, une hausse de 6 points de pourcentage comparativement à 2021) l'accès à des logements abordables (52 %, une hausse de 23 points de pourcentage comparativement à 2021)

LE POUVOIR D'AGIR POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES TOUT-PETITS

Le milieu dans lequel les tout-petits vivent, jouent et tissent des relations exerce une influence importante sur leur développement et leur bien-être. Par exemple, le fait d'habiter dans un logement non abordable est notamment associé à un plus grand risque de retard sur le plan du développement physique, émotif, cognitif, langagier et social chez l'enfant.

Par leurs décisions en matière d'aménagement et d'urbanisme, de sécurité et de programmation de loisirs, entre autres, les municipalités peuvent modeler le milieu de vie des familles et soutenir de façon concrète le développement des tout-petits vivant sur leur territoire.

À titre d'exemple, les municipalités peuvent :

favoriser l'accès des familles à des logements abordables et de qualité, en favorisant l'accessibilité aux logements sociaux;

faciliter l'accès aux bibliothèques publiques pour les tout-petits, en amenant la bibliothèque publique dans la communauté;

améliorer l'accès aux services de garde éducatifs de qualité, en modifiant un règlement de zonage ou en mettant à disposition un local;

soutenir le jeu libre des tout-petits, en aménageant des lieux de jeu libre dans des espaces naturels, ou encore en assurant un contrôle strict de la circulation motorisée dans les espaces publics et aux abords de ces derniers.

« Une grande diversité d'actions est possible dans le cadre des compétences et rôles d'une municipalité, quelle que soit sa taille. Alors que les élections municipales approchent, gardons en tête que les municipalités ont le pouvoir de façonner le milieu de vie des tout-petits et d'influencer ainsi leur développement », rappelle Mme Cailliau.

Toutefois, les municipalités ne peuvent, à elles seules, résoudre des enjeux complexes. En période de restrictions budgétaires, la collaboration entre chaque palier de gouvernement s'avère plus que jamais essentielle.

MÉTHODOLOGIE DU SONDAGE

Les résultats présentés dans ce document ont été obtenus à l'aide d'un sondage Web réalisé par Léger du 7 au 18 mai 2025 auprès d'un échantillon représentatif de 1 000 Québécois(es), âgé(e)s de 18 ans ou plus, parents d'enfants de 0 à 5 ans, et pouvant s'exprimer en français ou en anglais.

À PROPOS DE L'OBSERVATOIRE DES TOUT-PETITS (tout-petits.org)

L'Observatoire des tout-petits a pour mission de communiquer l'état des connaissances afin d'éclairer la prise de décision en matière de petite enfance au Québec, de sorte que chaque tout-petit ait accès aux conditions qui assurent le développement de son plein potentiel, peu importe le milieu où il naît et grandit.

____________________________ 1 70 % des parents sondés indiquent avoir voté en 2021. Certains participants pourraient toutefois avoir surestimé leur participation aux élections municipales.

