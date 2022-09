100e anniversaire de l'Acfas - Une programmation exceptionnelle qui témoigne de la grande aventure scientifique francophone au Canada : des années folles à aujourd'hui

MONTRÉAL, le 14 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'Acfas, aux premières loges de l'aventure intellectuelle d'ici depuis 1923, souligne à grands traits ses 100 ans d'existence avec une programmation festive et diversifiée destinée autant à la communauté de la recherche qu'aux adeptes et autres passionné·e·s de sciences.

La série La fabuleuse histoire des sciences au Québec, diffusée à compter de ce soir sur Savoir média, compte parmi les pièces maîtresses de cette programmation riche en découvertes surprenantes. Et il y en a beaucoup d'autres! Car en un siècle, la science a fait des bonds prodigieux et l'Acfas racontera cette formidable aventure à travers des activités et des productions inédites pensées comme de véritables legs à la communauté.

La programmation du 100e de l'Acfas est affichée sur le site Internet de l'association. Des activités avec les partenaires de l'Acfas viendront s'ajouter à celles déjà proposées tout au cours de l'année. À surveiller sur www.acfas.ca.

À vos sciences, prêt·e·s, découvrez!

Les festivités du 100e, amorcées en mai dernier lors du 89e Congrès de l'Acfas, à l'Université Laval, culmineront avec la tenue du 90e Congrès, en mai 2023, à l'Université de Montréal, HEC Montréal et Polytechnique Montréal, ainsi qu'avec une activité spéciale le 15 juin, date d'anniversaire de l'Acfas.

Automne 2022

La fabuleuse histoire des sciences au Québec, les mercredis à 22 h dès le 14 septembre 2022 sur Savoir média

Cette série documentaire, coproduite par l'Acfas et Savoir média avec le soutien des Fonds de recherche du Québec, permet de prendre la pleine mesure du chemin parcouru par notre société, des premiers balbutiements du mouvement scientifique au développement de la recherche en intelligence artificielle. En ondes et sur Internet - 10 épisodes de 15 minutes chacun. Bande-annonce.

Exposition éphémère « Quand la science se fait art » Spécial 100e de l'Acfas, jusqu'au 1er octobre, UdeM - Campus MIL

Des visuels du concours La preuve par l'image issus de travaux réalisés par des étudiant·e·s de l'Université de Montréal sont affichés sur le site des Projets éphémères, 6700 rue Durocher, à Montréal. Venez les découvrir lors de la fête des récoltes qui se tiendra le samedi 1er octobre, de 12 h à 17 h. Gratuit.

Finale internationale de Ma thèse en 180 secondes, 6 octobre 2022, 19 h, Théâtre Outremont, Montréal

Dans le cadre de son 100e, l'Acfas reçoit la finale internationale de Ma thèse en 180 secondes, en partenariat avec l'Université de Montréal. Vingt finalistes de partout dans la francophonie feront un exposé de leur projet de recherche en seulement trois minutes devant public et jury. Gratuit. Réservation sur le site du Théâtre Outremont.

Expos thématiques La preuve par l'image, jusqu'au 27 novembre, Bibliothèque Jacqueline-de-Repentigny, Verdun

Deux expositions thématiques La preuve par l'image donnent à voir des visuels issus de la recherche scientifique. Quand la science se fait art présente 10 photographies qui, sous leur air d'œuvres d'art, plongent le public dans des travaux scientifiques passionnants. Voyage dans l'infiniment petit propose une immersion dans l'univers mystérieux des cellules et des micro-organismes. Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny, 5955, avenue Bannantyne, Verdun. Gratuit.

Gala de l'Acfas, 24 novembre 2022 (événement-bénéfice destiné à la communauté de la recherche)

Le grand retour du Gala de l'Acfas en personne, animé par Sophie-Andrée Blondin et Pierre Chastenay, aura lieu le jeudi 24 novembre au Grand Quai du Port de Montréal. Les prix Acfas soulignant les mérites de chercheur·euse·s de toutes disciplines seront remis lors de cette soirée ainsi que les prix du concours La preuve par l'image. Des annonces et des surprises ponctueront la soirée, de même que le dévoilement d'une production originale conçue pour le 100e anniversaire.

Hiver - Printemps 2022

La saison des francophonies canadiennes, de janvier à avril 2023

L'Acfas a tissé des liens avec la francophonie canadienne très tôt dans son histoire. Le 100e sera l'occasion de diffuser et mettre en valeur les savoirs des communautés d'expression française, d'un océan à l'autre. De janvier à avril 2023, les Acfas régionales organiseront des panels multidisciplinaires à travers 5 provinces et 6 villes différentes pour fédérer leurs communautés respectives, rassembler les membres de l'Acfas et inspirer la relève en recherche.

Lancement de la 2e édition du livre Pour l'avancement des sciences, mars 2023

Près de 30 ans après sa parution, en 1994, lancement de la 2e édition du livre Pour l'avancement des sciences en mars 2023, aux Éditions du Boréal. L'ouvrage, de l'éminent historien des sciences Yves Gingras, retrace l'histoire intellectuelle du Québec des 100 dernières années, de la fondation de l'Acfas à nos jours.

Projections La preuve par l'image, mai 2023, Pavillon Président-Kennedy de l'UQAM

Réalisée conjointement avec le Partenariat du Quartier des spectacles et l'UQAM, une projection à partir du corpus du concours La preuve par l'image sera présentée sur le pavillon Président-Kennedy.

Beau-livre : portraits de 50 figures majeures d'ici qui ont fait avancer les savoirs, à paraître en mai 2023

Ouvrage collectif, sous la direction de l'Acfas et de Claude Corbo, faisant découvrir ou redécouvrir 50 personnalités qui, chacun·e à leur manière, ont fait avancer les savoirs en français au Canada au cours des 100 dernières années. Accompagné d'images d'archives et d'illustrations originales. Publié en 5000 exemplaires aux Éditions Cardinal dans la collection des beaux-livres.

90e Congrès de l'Acfas, du 8 au 12 mai 2023, Université de Montréal, Polytechnique Montréal et HEC Montréal

Les célébrations du 100e culmineront lors du 90e Congrès de l'Acfas qui se tiendra sous le thème 100 ans de savoirs pour un monde durable. Colloques, communications libres, activités de réseautage, de culture scientifique et pour la relève… Un rendez-vous incontournable pour la communauté scientifique francophone d'ici et d'ailleurs.

15 juin 2023 - date d'anniversaire de l'Acfas

Une activité inédite sera mise de l'avant pour la promotion et la vitalité de la recherche en français au Canada. Détails à venir.

