1 Square Phillips : Une sœur pour la plus haute tour résidentielle de Montréal

C'est ainsi qu'une nouvelle tour de 21 étages s'ajoutera au périmètre de la tour principale de 61 étages. Une cour intérieure et une terrasse avec chalet urbain surplombant le ciel montréalais offriront aux 324 nouvelles unités de type condo, une expérience unique entre le Mont-Royal et le Vieux-Montréal, aux abords de la rue Sainte-Catherine et du Quartier des spectacles.

Des studios, des unités avec une chambre et deux chambres seront disponibles dans cette nouvelle phase. Le prix de départ des unités est fixé à 322 900$; les premières livraisons sont prévues pour 2025.

En symbiose avec la nouvelle réalité du centre-ville et du marché du travail, des aménagements de cotravail, de nombreux espaces communs et lounges feutrés, le tout d'une superficie de 17 000 pieds carrés, créeront une nouvelle destination résidentielle qui répondra à une clientèle professionnelle et branchée. Un parc à chien sera aménagé et la terrasse du toit, dessinée par l'architecte-paysagiste de renom Claude Cormier, permettra de contempler des panoramas exceptionnels.

Les deux premières phases du 1 Square Phillips sont conçues de façon à transporter le résident et ses visiteurs vers des jardins luxuriants et des espaces urbains confortables en plein cœur du centre-ville de Montréal. Avec les travaux de réfection du Carré Phillips qui se termineront en 2024 et la mise en service du Réseau express métropolitain (REM) à proximité, ce milieu de vie sera sans égal.

En ce qui concerne la première phase, les travaux progressent à bonne vitesse et 90% des unités ont trouvé preneur. Les 8e et 9e étages sont actuellement en construction et la tour atteindra les 20 étages dès cet été, pour ensuite continuer sa progression jusqu'au sommet de 61 étages.

« La forte demande pour ce projet plus grand que nature nous indique que les Montréalais feront de ce site magnifique, un ensemble signature du centre-ville. Nous sommes particulièrement fiers de constater que la concrétisation de notre vision de la vie urbaine est appréciée de nos clients et que ceux-ci feront rejaillir le 1 Square Phillips et ses lignes architecturales pendant des années. Malgré les deux années difficiles pour le centre-ville de Montréal, l'avenir s'annonce prometteur pour notre ville et nos projets urbains », a déclaré M. Kheng Ly, fondateur et PDG du Groupe Brivia.

À propos du Groupe Brivia

Groupe Brivia est une société de développement et d'investissement immobilier dont le portefeuille de projets majeurs est en pleine expansion dans la région métropolitaine de Montréal, la région du Grand Toronto, Vancouver, la ville de Québec et d'autres régions de la province de Québec. Fondé en 2000, Groupe Brivia possède l'expertise, les antécédents et les réseaux d'affaires nécessaires pour réaliser des projets audacieux tels que 1 Square Phillips, Mansfield, YUL, QuinzeCent et LB9, répondant ainsi aux attentes de ses diverses clientèles.

