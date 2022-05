1,6 M$ pour l'ouverture d'un nouveau centre Marie-Vincent en Montérégie et la réduction de la liste d'attente

QUÉBEC, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la région de la Montérégie, M. Simon Jolin‑Barrette, en compagnie de la députée de Châteauguay, Mme Marie-Chantal Chassé, annonce aujourd'hui l'octroi d'une aide financière de 1 635 000 $ pour contribuer à l'ouverture d'un nouveau centre Marie‑Vincent situé à Châteauguay.

Ce nouveau centre s'ajoute à celui déjà en fonction à Montréal depuis 2005. Il offrira des services pour les enfants ainsi que les adolescentes et adolescents qui ont été victimes de violence sexuelle. L'objectif est d'améliorer l'accès aux soins spécialisés pour les jeunes victimes de violence sexuelle. L'ouverture du centre de Châteauguay permet de créer une offre de services de proximité dont pourront bénéficier de nombreuses familles.

En collaboration avec ses partenaires, le centre Marie-Vincent offrira les services suivants aux jeunes victimes et à leurs familles :

L'entrevue d'investigation policière;

L'examen médical;

L'évaluation multidisciplinaire des besoins des jeunes victimes;

Les services d'intervention psychosociale aux enfants, adolescentes et adolescents, et parents;

Les services thérapeutiques aux enfants, adolescentes et adolescents victimes de violence sexuelle et aux enfants présentant des comportements sexuels problématiques;

Les services sociojuridiques.

Un montant de 885 000 $ permettra notamment à l'organisme de couvrir des frais liés à l'infrastructure et d'embaucher des intervenantes et des intervenants psychosociaux spécialisés en violence sexuelle.

De plus, afin de poursuivre les efforts déployés depuis avril 2021 pour réduire la liste d'attente de l'organisme, le ministère de la Justice octroie à la Fondation Marie-Vincent une aide financière de 687 000 $ qui permettra le maintien de sept (7) ressources spécialisées ainsi que l'embauche de quatre (4) psychothérapeutes.

Finalement, une somme de 63 000 $ permettra de bonifier le soutien clinique pour les intervenantes et intervenants· des centres Marie-Vincent qui viennent en aide aux jeunes victimes de violence sexuelle.

« L'expertise de Marie-Vincent est unique et essentielle pour les enfants ainsi que les adolescentes et adolescents victimes de violence. L'ouverture d'un deuxième centre de services en Montérégie permettra d'aider un plus grand nombre de jeunes ainsi que leurs familles dans leur processus de guérison. Nous tenons à souligner le travail remarquable des intervenantes ainsi que des partenaires impliqués dans ce projet. Votre dévouement et votre implication permettent de mieux accompagner et de mieux soutenir ces jeunes victimes. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Nous sommes heureux de voir naître un si beau projet dans notre région et de pouvoir y contribuer financièrement. L'ouverture de ce centre permettra d'aider plusieurs jeunes victimes à reprendre le cours de leur vie. Nous remercions chaleureusement Marie-Vincent de nous aider à prendre soin de nos enfants, de nos adolescentes et de nos adolescents. »

Marie-Chantal Chassé, députée de Châteauguay

« L'ouverture de ce 2e centre Marie-Vincent est un projet qui a débuté il y a plusieurs années avec l'objectif d'aider un plus grand nombre de jeunes victimes en Montérégie, notamment parce que 30 % des jeunes qui sont sur notre liste d'attente y résident. Aujourd'hui marque le résultat d'efforts concertés et d'une collaboration extraordinaire avec nos partenaires et nos donateurs, mais il s'agit aussi d'un pas de plus pour bâtir cette communauté protégeante dont nous rêvons tous et toutes. Le soutien financier du gouvernement du Québec a un impact significatif et concret dans la bonification et le déploiement de notre offre de services spécialisés auprès de jeunes victimes de violence sexuelle. »

Stéphanie Gareau, directrice générale de la Fondation Marie-Vincent

La mission de Marie-Vincent est de soutenir les enfants ainsi que les adolescentes et adolescents victimes de violence sexuelle. Les centres Marie-Vincent regroupent les services dont les personnes victimes pourraient bénéficier pour favoriser leur rétablissement, et ce, au même endroit.

Pour en savoir plus sur la mission de Marie-Vincent, visitez le https://marie-vincent.org

