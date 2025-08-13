1,5 M$ pour propulser le CHRGPK : Polara repousse les frontières de la recharge de flottes grâce au financement de RNCan

LONGUEUIL, QC, le 13 août 2025 /CNW/ - Ce matin, le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles (RNCan), Claude Guay, a annoncé l'octroi de plus de 1,5 million de dollars à Polara pour la mise au point de sa solution d'infrastructure de recharge, le CHRGPK (« chargepack »). Cet argent permettra à l'entreprise d'améliorer grandement l'efficacité énergétique du CHRGPK et de proposer de nouvelles caractéristiques pour l'unité, incluant un système intégré de gestion de l'énergie et des capacités de recharge véhicule-réseau (V2G).

Au total, ce sont 33 projets qui se partagent plus de 25 millions de dollars financés par le ministère. Le financement reçu par Polara, tiré du volet « Décarbonisation des transports routiers » du Programme d'innovation énergétique, sert à soutenir la recherche, le développement et la démonstration de technologies de pointe pour les véhicules moyens et lourds. L'objectif est de s'attaquer à des défis opérationnels concrets de l'industrie et de stimuler l'innovation canadienne.

CHRGPK 2.0 : modulable, flexible, évolutif… et encore plus performant

Déjà l'unité de distribution d'énergie pour flottes la plus efficace sur le marché, le CHRGPK sera bientôt offert en version améliorée. De nouvelles fonctionnalités permettront de réduire la consommation énergétique et la pression sur le réseau, tout en éliminant une barrière à l'adoption de l'électrification chez les parcs de véhicules commerciaux.

Le projet de recherche, développement et démonstration de Polara, financé par RNCan, est en cours depuis plusieurs mois, avec une feuille de route bien établie et une première ébauche réalisée. Notre équipe d'experts se concentre désormais à compléter la conception, la programmation, l'assemblage de même que la phase de tests des nouvelles fonctionnalités du CHRGPK.

Le CHRGPK 2.0 sera déployé sur un site de recharge en opération comprenant au moins six bornes : 3 bornes AC et 3 bornes DC. Le projet se fera sur une période de deux ans durant laquelle des tests et des mises au point seront effectués pour valider ces améliorations :

Une intégration véhicule-réseau ou véhicule-à-tout pour optimiser l'utilisation de l'énergie ainsi que les coûts.

Une gestion de l'énergie plus efficace qui s'adapte en temps réel aux données reçues, comme les tarifs d'électricité ou les besoins énergétiques d'autres véhicules.

Une vitesse de recharge plus optimale afin de maintenir une température adéquate de la batterie, augmentant sa durée de vie, sa performance et la sécurité.

Une réduction des harmoniques issus de la conversion AC à DC dans le but de protéger le matériel électronique et d'augmenter l'efficacité de l'unité.

Citation de Polara

« Ce soutien financier du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles confirme non seulement la pertinence de notre vision, mais accélère concrètement notre capacité à transformer la recharge des flottes au Canada. Le CHRGPK 2.0 est bien plus qu'un projet : c'est une réponse directe aux besoins pressants du transport commercial dans un contexte de transition énergétique. »

- Sébastien Fournier, président de Polara

Citations de RNCan

« Grâce aux fonds annoncés, nous facilitons la transition des familles et des entreprises vers des véhicules zéro émission en développant une solution d'infrastructure de recharge qui améliorera l'efficacité énergétique et la capacité de recharge des flottes de véhicules dans la région de Longueuil, au Québec. Grâce aux fonds du Programme d'innovation énergétique, nous montrons que les transports propres profitent non seulement aux consommateurs, mais aussi aux parcs de véhicules commerciaux, industriels et municipaux qui transforment l'économie dans tous les secteurs. »

- L'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les projets annoncés aujourd'hui favorisent l'émergence de technologies canadiennes de pointe qui améliorent la performance, la sécurité et la fiabilité des véhicules électriques au Canada. Polara est un excellent exemple du leadership canadien dans le secteur des transports propres. »

- Claude Guay, Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

À propos de Polara

Polara est une compagnie du groupe Girardin spécialisée en infrastructure et en logiciel pour flottes de véhicules électriques. Elle s'associe aux gestionnaires de parcs de véhicules tout au long de leur parcours d'électrification, de la conception de leur infrastructure à la gestion dynamique de leurs activités quotidiennes de recharge. En tant qu'expert en électrification, Polara fournit des solutions de recharge sur mesure, innovantes et performantes, permettant aux clients d'optimiser leur transition énergétique tout en leur offrant des opportunités de monétisation. Ses produits phares sont la plateforme intelligente de gestion de la recharge Cleo, l'unité de distribution électrique CHRGPK et la solution de recharge à domicile PRKOUT.

