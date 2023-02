1,2 million pour l'itinérance à Montréal : Desjardins engagé auprès de cinq organismes

MONTRÉAL, le 20 févr. 2023 /CNW/ - Le Mouvement Desjardins est fier d'octroyer une contribution financière de près de 1,2 million de dollars pour appuyer cinq organismes qui viennent en aide aux personnes en situation d'itinérance à Montréal. Cet engagement, propulsé par le Fonds du Grand Mouvement, soutiendra des projets qui offrent des solutions durables et qui créeront un impact positif dans la vie de ceux qui en bénéficieront.

« Personne ne devrait être laissé de côté. Chacun de nous devrait recevoir de l'aide lorsque c'est nécessaire et pouvoir s'appuyer sur des mains tendues pour retrouver la dignité. C'est pourquoi nous sommes convaincus chez Desjardins que la solidarité, l'entraide et une mobilisation envers les milieux sont nécessaires afin d'offrir des solutions concrètes et adaptées aux personnes dans le besoin. Je suis donc très fier de la contribution de 1,2 million de dollars provenant du Fonds du Grand Mouvement pour ces cinq organismes qui aident les personnes en situation d'itinérance », a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. « Avec le nombre de demandes de soutien et d'accompagnement qui explose depuis quelques années, l'annonce d'aujourd'hui permettra de faire une réelle différence et d'avoir un impact positif. »

Agir pour faire la différence

Ces cinq projets contribuent à apporter une solution collective à des initiatives qui ont un impact durable dans leur milieu en fournissant des ressources et un appui financier.

La rue des Femmes (480 000 $)

C'est dans le cadre de sa campagne de dons Plus qu'un toit… guérir de l'itinérance et à titre de partenaire majeur que Desjardins soutient la réalisation d'un centre de soins curatifs et préventifs. Ce centre accueille et soigne des femmes en situation d'itinérance et celles qui risquent d'y sombrer. Le projet aide entre autres un programme de formation en santé relationnelle et des soins thérapeutiques et de réadaptation. L'organisme compte amasser 8 millions de dollars d'ici 2024.

Fondation du Refuge pour femmes Chez Doris (250 000 $)

La contribution financière soutient l'aménagement de résidences permanentes supervisées. Ces logements ont été conçus dans l'intention de briser le cycle de l'itinérance et de favoriser la réinsertion sociale des femmes dans cette situation. Le projet permettra à plus de quarante femmes de bénéficier d'unités individuelles et adaptées dans des espaces neufs et sécuritaires.

Le nouveau Centre de jour du Sac à dos (225 000 $)

Le projet soutient la construction d'un bâtiment dans l'intention d'augmenter la superficie du centre de jour de l'organisme. L'objectif est de bonifier l'accessibilité des services afin de mieux répondre aux besoins de réinsertion des personnes itinérantes. Le Sac à dos compte également utiliser les fonds qui lui sont accordés pour offrir un plus grand nombre d'activités tout en améliorant l'ensemble de ses programmes, dont celui de l'aide à l'emploi.

Projets Autochtones du Québec (150 000 $)

L'engagement financier de Desjardins soutient un centre d'hébergement permanent et culturellement sécuritaire pouvant accueillir jusqu'à 22 personnes autochtones en situation d'itinérance chronique à Montréal. Le projet contribuera entre autres à réduire le nombre de personnes itinérantes en milieu urbain. L'accessibilité au logement est considérée par l'organisme comme étant la première étape vers un retour à la stabilité et ultimement à la réintégration du marché du travail.

Foyer pour femmes autochtones de Montréal (90 000 $)

La raison d'être de l'organisme est de fournir un milieu de vie sécuritaire aux femmes des Premières Nations, Inuit et Métis qui se retrouvent en position de vulnérabilité. Le projet soutenu par le Fonds du Grand Mouvement cible l'hébergement temporaire ainsi que les services de proximité adaptés aux femmes et à leurs enfants. L'objectif du financement est d'ailleurs de contribuer à la pérennité de l'organisme et de favoriser le pouvoir d'agir et l'indépendance de ces personnes.

À propos du Fonds du Grand Mouvement

En 2016, Desjardins s'est doté d'un fonds de 250 millions de dollars afin d'investir dans les communautés en appuyant des projets jusqu'en 2024. Ce fonds vise notamment à soutenir la relance socioéconomique des régions du Québec et de l'Ontario. Ses principaux créneaux sont l'environnement, la jeunesse, la santé, l'entrepreneuriat et le développement récréotouristique.

