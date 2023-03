MONTRÉAL, le 16 mars 2023 /CNW/ - Encore cette année, ADM Aéroports de Montréal est fière d'annoncer que YUL Aéroport international Montréal-Trudeau s'est démarqué lors des « World Airport Awards » 2023 de Skytrax. Les employés de la communauté aéroportuaire ont en effet remporté le premier prix dans la catégorie « Best Airport Staff Service » (meilleur service de la part du personnel aéroportuaire) en Amérique du Nord.

« Avec une très forte reprise des activités aériennes en 2022 qui aura engendré de nombreux défis pour notre industrie, je suis très fier de savoir que l'excellent travail des employés de notre communauté aéroportuaire a été reconnu. YUL se démarque depuis plusieurs années pour la qualité de son accueil et sa volonté à mettre l'expérience des passagers au cœur de ses préoccupations. Aux quelque 13 000 personnes qui s'occupent quotidiennement des voyageurs en faisant preuve d'un grand dévouement et qui, surtout, ont continué à garder le sourire durant les moments les plus difficiles au cours de la dernière année, je dis merci et surtout, bravo ! », a déclaré le président-directeur général d'ADM, M. Philippe Rainville.

Rappelons que YUL s'était aussi distingué dans cette même catégorie en 2019, alors qu'un virage s'était amorcé au cours des années pour faire vivre aux passagers une expérience des plus mémorable et agréable dès leur arrivée à l'aéroport.

Montréal-Trudeau arrive cinquième dans la catégorie globale « Best Airports » (meilleurs aéroports) en Amérique du Nord, alors qu'il se maintenait à la 10e position depuis plusieurs années. Précisons qu'un seul autre aéroport canadien est représenté dans cette catégorie. Enfin, dans le classement des 100 meilleurs aéroports à l'échelle internationale, YUL se hisse au 45e rang, soit une progression de 21 places par rapport à l'année dernière, selon les votes des voyageurs du monde entier.

Les « World Airport Awards » de Skytrax sont considérés comme une référence de qualité au sein de l'industrie aéroportuaire mondiale. Ils sont décernés à la suite d'un processus d'évaluation du service à la clientèle et des installations, effectué auprès de plus de 550 aéroports et de millions de voyageurs dans le monde. La période de sondage s'est étendue entre août 2022 et février 2023.

