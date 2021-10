« Vaccination au chantier », une opération pour vacciner les travailleurs sur leur lieu de travail

MONTRÉAL, le 4 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La campagne « Vaccination au chantier », initiée par la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec (CEGQ), à laquelle participe également l'Association de la construction du Québec (ACQ), l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) et l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) démarre aujourd'hui. Au cours des prochaines semaines, des véhicules des Centres intégrés de santé et services sociaux (CISSS), tout équipés pour offrir la vaccination de façon sécuritaire, sillonneront les routes du Québec pour rejoindre les travailleurs de la construction sur plusieurs dizaines de chantiers.

Depuis le début de la pandémie, près de 1200 chantiers ont été aux prises avec une éclosion de COVID-19. En tout, 4000 travailleurs de la construction auraient contracté le virus dans leur milieu de travail. L'opération « vaccination au chantier » vise donc, en plus des mesures sanitaires en place, à permettre aux travailleurs de se protéger adéquatement contre la pandémie. Le lancement de l'opération a été fait en présence de M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

Cette opération d'envergure, qui permettra de rejoindre des milliers de travailleurs et de travailleuses, est rendue possible grâce au partenariat avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Déjà, près d'une centaine de chantiers dans 11 régions du Québec ont manifesté leur intention d'accueillir un véhicule de vaccination. Les travailleurs et travailleuses pourront donc se faire vacciner de façon anonyme sur leurs heures de travail.

« Vaccination au chantier » se poursuivra tant qu'il y aura de la demande de la part des entrepreneurs.

« La vaccination est le meilleur moyen pour se protéger contre le virus de la COVID-19, explique Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Toutes les initiatives qui en facilitent l'accès pour les travailleurs sont les bienvenues. On dénombre une augmentation des éclosions sur les chantiers dans les dernières semaines. Cette opération de vaccination est une réponse positive de l'industrie pour protéger les travailleurs. Je félicite les entrepreneurs qui participent à l'effort en permettant à leurs équipes de se faire vacciner sur leur lieu de travail. J'invite tous les travailleurs non vaccinés à bénéficier du passage du vaccibus sur leur chantier. »

« La CEGQ est fière de mettre en œuvre l'opération « Vaccination au chantier », précise Éric Côté, président-directeur général de la CEGQ. En offrant aux travailleurs qui le souhaitent la vaccination sur les chantiers de construction, durant les heures de travail, nous avons le potentiel d'atteindre des milliers de travailleurs partout au Québec.

Les premières visites de vaccibus ont donné des résultats encourageants; près de 10% des travailleurs ont accepté de recevoir un vaccin. Cela nous donne espoir, que l'on pourra atteindre plus rapidement l'immunité collective.

Nous tenons à remercier le ministère de la Santé et des Services sociaux de soutenir le projet et tous les entrepreneurs qui se sont déjà engagés à offrir la vaccination en chantier. »

« Nous avons le devoir de protéger la santé de tous nos travailleurs et les travailleurs ont le devoir de protéger leurs collègues, poursuit Jean-François Arbour, ing., président de l'ACQ. Malgré tous les efforts déployés sur nos chantiers depuis le début de la pandémie afin de limiter la propagation du virus, le nombre d'éclosions, montre que nous devons en faire plus. C'est pourquoi nous invitons nos membres à faire appel au vaccibus lorsqu'ils le croient nécessaire. »

« Cette initiative est une excellente nouvelle pour l'industrie qui pourra contribuer à rendre les chantiers sécuritaires au plus grand bénéfice des travailleurs et la société québécoise » a poursuivi la directrice générale de l'ACRGTQ, Me Gisèle Bourque.

« Avec la 4e vague qui sévit actuellement et qui surcharge notre système de santé, il nous apparaît important de rappeler aujourd'hui qu'il est primordial de respecter l'ensemble des directives et mesures mises en place pour les chantiers de construction. Cette campagne de vaccination mobile est donc un outil additionnel pour les employeurs de notre secteur afin d'encourager les bonnes pratiques de prévention contre la Covid-19 auprès de leur personnel. Depuis le début de la pandémie, l'APCHQ appuie les efforts du gouvernement du Québec en la matière et poursuivra ses efforts en collaboration avec l'ensemble de l'industrie tant que cela sera nécessaire » de conclure Luc Bélanger, président-directeur général de l'APCHQ.

À propos de la CEGQ

Depuis maintenant 25 ans, la CEGQ défend les intérêts des entrepreneurs généraux et de l'industrie de la construction par sa contribution au développement du Québec, notamment aux niveaux économique et durable. Elle soutient de manière proactive les entrepreneurs généraux

dans la réalisation d'ouvrages de qualités et d'amélioration de leur performance et de leur productivité.

À propos de l'ACQ

Principal groupe de promotion et de défense des intérêts des entrepreneurs de l'industrie québécoise de la construction, l'Association de la construction du Québec (ACQ) est le plus important regroupement multisectoriel à adhésion volontaire de cette industrie. En vertu de la loi R-20, l'ACQ est l'agent patronal négociateur pour tous les employeurs des secteurs institutionnel-commercial et industriel (IC/I). L'ACQ représente 17 719 entreprises qui génèrent plus de 62 % des heures totales travaillées et déclarées dans l'industrie. Elle est également présente dans le secteur résidentiel par l'entremise de sa filiale ACQ Résidentiel. Grâce à un réseau de 10 associations régionales implantées dans 17 villes du Québec, elle offre à ses membres une multitude d'outils et de services.

À propos de l'ACRGTQ

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 500 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 40 000 salariés.

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et développer le professionnalisme de ses 19 000 entreprises membres réunies au sein de 13 associations régionales. Grâce à son offre de services techniques, juridiques, administratifs et de formation ainsi qu'à ses interventions gouvernementales et publiques, l'APCHQ contribue à ce que ses membres puissent accroître leurs compétences et évoluer dans un environnement hautement compétitif. En outre, à l'occasion du renouvellement des conventions collectives de l'industrie de la construction, l'APCHQ a le mandat de négocier au nom de 15 200 employeurs du secteur résidentiel.

