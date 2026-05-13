L'Institut de l'espace Mark-Pathy formera la prochaine génération de spécialistes et d'innovateurs en génie astronautique

MONTRÉAL, le 13 mai 2026 /CNW/ - À une distance de 400 kilomètres de la Terre, le Canada apparaît vaste, magnifique et plein de possibilités. Durant sa mission vers la Station spatiale internationale en 2022, cette perspective a inspiré l'entrepreneur, investisseur et astronaute Mark Pathy de faire un investissement transformationnel pour avancer la recherche en espace au Canada.

Mark Pathy video Speed Speed Mark Pathy photo (Groupe CNW/Université Concordia)

Grâce à son don de 15 millions de dollars, l'Université Concordia va établir l'Institut de l'espace Mark-Pathy à l'École de génie et d'informatique Gina-Cody. L'institut stimulera la recherche, l'innovation et la formation en génie astronautique, faisant de Concordia un chef de file du secteur spatial canadien en rapide mutation.

« Ce don représente un pas de géant pour Concordia », déclare le recteur de l'Université, Graham Carr. « La vision, le leadership et l'engagement de Mark Pathy créeront pour les étudiants et les chercheurs des occasions qui auront des retombées durables pour notre université et renforceront le rôle joué par le Canada dans le milieu mondial de l'astronautique. »

« Le Canada possède la technologie, l'expertise et la base industrielle nécessaires pour jouer un rôle beaucoup plus important dans le secteur spatial à l'échelle mondiale », affirme Mark Pathy.

« La proposition de Concordia a suscité mon intérêt parce qu'elle se concentrait sur les véritables fondations d'une économie nationale de l'espace : développement du talent, capacité de recherche ainsi que collaboration avec l'industrie et le gouvernement. L'École Gina-Cody a créé un environnement idéal pour former la prochaine génération d'ingénieurs, de scientifiques et d'entrepreneurs -- et c'est exactement ce dont le Canada a besoin. »

Apprenez-en davantage sur l'impact de l'Institut de l'espace Mark-Pathy dans cette vidéo : https://youtu.be/9VTBU9NvY0c

L'Institut de l'espace Mark-Pathy servira de pôle pour la recherche, la formation et les partenariats avec l'industrie. Il bénéficiera en outre d'une installation hors campus offerte par M. Pathy et destinée à l'essai de moteurs, à la vérification matérielle et à d'autres expériences techniques essentielles.

L'institut assurera également dotation en personnel, opérations techniques et initiatives de recherche dans les domaines des systèmes spatiaux, de la navigation et du vol spatial habité.

Le pôle intégré sera le seul milieu universitaire au Canada où coexistent au sein d'un même écosystème de recherche les quatre secteurs que sont : robotique, propulsion, santé humaine dans l'espace et durabilité. Il intégrera sous un toit unique capacité de lancement, développement de technologie spatiale avancée et formation spécialisée.

« L'Institut de l'espace Mark-Pathy donnera à nos étudiants et à nos chercheurs une plateforme extraordinaire pour concevoir, tester et mettre au point des technologies susceptibles de façonner l'avenir du Canada dans l'espace », souligne Mourad Debbabi, doyen de l'École Gina-Cody.

« En combinant l'expertise en génie de Concordia avec la collaboration de l'industrie et l'expérimentation pratique, nous aiderons à former la prochaine génération d'innovatrices et d'innovateurs, et nous permettrons au talent canadien de contribuer à un écosystème national de l'espace en plein essor. »

Mark Pathy, président et chef de la direction de la société montréalaise Mavrik, a été spécialiste de mission à bord de la mission Ax-1 d'Axiom Space, première mission entièrement privée vers la Station spatiale internationale, menée en collaboration avec la NASA et SpaceX.

Durant sa mission de 17 jours, M. Pathy a réalisé des projets de recherche scientifique, des démonstrations technologiques, des photographies d'observation de la Terre et des initiatives de rayonnement des STIM de concert avec des institutions et des partenaires canadiens.

Selon les prévisions, l'économie mondiale de l'espace atteindra la valeur de 1,000 billion de dollars au cours des dix prochaines années. Or, aux yeux de Mark Pathy, le Canada possède aussi bien le talent que les ressources nécessaires pour jouer un plus grand rôle dans le façonnement de cet avenir.

Les universités, affirme-t-il, seront essentielles à la formation de la prochaine génération d'ingénieurs, de chercheurs et d'innovateurs qui mèneront cette transformation.

« Pour moi, ce don n'est pas juste un geste philanthropique », commente M. Pathy. « J'ai observé un véritable alignement d'intérêts, d'objectifs et de valeurs - et je crois qu'en investissant dans la formation, la recherche et l'expérimentation concrète, Concordia peut faire en sorte que la prochaine génération d'innovatrice et d'innovateurs de l'espace bâtissent leur avenir, tout comme celui du Canada, ici même au pays. »

Rencontrez la prochaine génération de chercheurs en espace dans cette vidéo : https://youtu.be/Xa8R_9mqGgo

L'Institut de l'espace Mark-Pathy sera placé sous la supervision du doyen de l'École Gina-Cody de même que sous l'orientation d'un conseil consultatif présidé par M. Pathy. Concordia se servira du don de ce dernier pour obtenir des fonds de contrepartie de la part du gouvernement et de partenaires de l'industrie afin d'assurer la viabilité à long terme de l'institut.

« Voilà le type de philanthropie visionnaire qui transforme une université et inspire une nation », se réjouit la chancelière de Concordia, Gina Cody, M. Ing. 1981, Ph. D. 1989. « Par sa générosité, Mark Pathy permettra à nos étudiants et à nos chercheurs de viser de nouveaux sommets et de créer un legs durable dans le secteur canadien de l'espace. »

SOURCE Université Concordia

Personne-ressource pour les médias : Pour Concordia, Nadia Kherif, Conseillère en relations médias, Université Concordia, Cell. : 514-262-0909, [email protected]; Pour Mark Pathy : Eva Hartling, [email protected], +1.514.804.7022