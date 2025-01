MONTRÉAL, le 28 janv. 2025 /CNW/ - "TJPS Software", un chef de file des solutions de comptabilité de placement pour les comptables, les "family offices" et les fonds d'investissement canadiens, a le plaisir d'annoncer son changement de nom pour devenir "Wealth Write.Up". Ce nouveau nom coïncide avec le lancement d'une version infonuagique inédite de son réputé logiciel "TJPS Write-Up".

Forte de plus de 25 ans d'expertise à aider les cabinets à optimiser leur comptabilité de patrimoine, la nouvelle marque "Wealth Write.Up" introduit des fonctionnalités supplémentaires à la plateforme Write-Up, tout en conservant la fiabilité et la précision qui ont fait sa renommée.

« Nous sommes ravis de présenter une version infonuagique améliorée de la solution Write-Up, qui accompagne nos clients depuis un quart de siècle, » déclare Brian McGlynn, chef de la direction de "Wealth Write.Up". « Notre nouvelle identité de marque reflète notre engagement à innover sans cesse et à offrir des outils de comptabilité de placements solides, efficaces et conviviaux. »

Quoi de neuf?

Fonctionnalités infonuagiques avancées : La nouvelle plateforme infonuagique conserve les capacités éprouvées du logiciel "Write-Up" classique, tout en introduisant des fonctionnalités renforcées pour accroître l'efficacité, la clarté et le service à la clientèle.

: La nouvelle plateforme infonuagique conserve les capacités éprouvées du logiciel "Write-Up" classique, tout en introduisant des fonctionnalités renforcées pour accroître l'efficacité, la clarté et le service à la clientèle. Feuille de route d'innovations continues : Bien que nous ne puissions pas encore dévoiler tous les détails, nous élaborons activement une feuille de route guidée par les commentaires de nos clients, afin de répondre à leurs besoins les plus urgents et de proposer des innovations porteuses de valeur.

: Bien que nous ne puissions pas encore dévoiler tous les détails, nous élaborons activement une feuille de route guidée par les commentaires de nos clients, afin de répondre à leurs besoins les plus urgents et de proposer des innovations porteuses de valeur. Outils de migration : Tout en continuant à soutenir nos clients réguliers de "Write-Up", nous avons mis au point un outil sécurisé et automatisé pour migrer leurs données vers le nouveau système.

« Notre nom a peut-être changé, mais notre engagement envers l'exactitude, la fiabilité et le service demeure plus fort que jamais. Nous devons notre réussite à la fidélité de nos clients qui ont fait de "Write-Up" un leader canadien dans la comptabilité de placement. Notre équipe s'agrandit et nous sommes impatients de bâtir sur ces solides fondations sous le nouveau nom de "Wealth Write.Up" », ajoute M. McGlynn.

Pour en savoir plus sur ce changement de marque et sur la nouvelle solution infonuagique, veuillez visiter wealthwriteup.com

