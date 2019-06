« Soudage sans soudure » : LONGi annonce une nouvelle technologie brevetée d'encapsulation de modules

La technologie « soudage sans soudure » utilise un ruban de soudure pour exécuter une interconnexion « carrelée » des cellules, procédé qui, en éliminant complètement l'espace intercellulaire type de 2 mm de large, augmente l'efficience tout en réduisant les coûts de la nomenclature du module. Cette technologie est tout à fait compatible avec les procédés et équipements d'encapsulation actuels de modules. Elle jouit d'une grande maturité et stabilité en termes de production en masse, et sa capacité est facilement extensible. De plus, le « soudage sans soudure » affiche une bonne compatibilité technique qui s'intègre à la plaque de silicium monocristallin M6, à la tranche mince de silicium, au fil à souder et au ruban réfléchissant.