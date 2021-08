MONTRÉAL, le 13 août 2021 /CNW Telbec/ - Encore cette année, YUL Aéroport international Montréal-Trudeau s'est démarqué dans le cadre des « World Airport Awards » 2021 de Skytrax. En effet, les employés de la communauté aéroportuaire se sont hissés au troisième rang dans la catégorie « Best Airport Staff Service » (meilleur service de la part du personnel aéroportuaire) en Amérique du Nord. De plus, YUL s'est pour la première fois inscrit au classement dans la catégorie « World's Cleanest Airport » (aéroport le plus propre) pour le même secteur géographique, avec une cinquième position.

« Alors que les activités reprennent tranquillement à notre aéroport international, je suis fier de savoir que l'excellent travail de nos employés, des membres du personnel des transporteurs aériens, des employés des agences gouvernementales ou encore ceux des concessions et commerces a été reconnu dans un contexte des plus difficiles. YUL se démarque depuis plusieurs années pour la qualité de son accueil et sa volonté de mettre l'expérience des passagers au cœur de ses préoccupations. Même si la pandémie nous a obligés à revoir nos façons de faire, il s'agit là d'un principe qui nous est cher » a indiqué Philippe Rainville, président-directeur général d'ADM Aéroports de Montréal.

« Je ne peux passer sous silence l'excellente performance des employés de notre équipe d'entretien. Au plus fort de la crise sanitaire, ils ont su déployer des mesures rigoureuses pour assurer que YUL demeure un environnement sain et sécuritaire pour les voyageurs. Cette nouvelle distinction témoigne de leurs efforts continus » a-t-il conclu.

Dans le classement des 100 meilleurs aéroports à l'échelle internationale, YUL se hisse au 63e rang, selon les votes des voyageurs du monde entier. Enfin, dans la catégorie globale « Best Airports » (meilleurs aéroports) en Amérique du Nord, Montréal-Trudeau se maintient dans le top 10 depuis plusieurs années. Précisons que seuls deux autres aéroports canadiens sont représentés dans cette catégorie et que le trafic aérien au pays a connu une baisse considérable due aux mesures strictes de fermeture des frontières qui n'ont pas trouvé écho aux États-Unis et à l'international.

Les « World Airport Awards » de Skytrax sont considérés comme une référence de qualité au sein de l'industrie aéroportuaire mondiale. Ils sont décernés à la suite d'un processus d'évaluation du service à la clientèle et des installations, effectué auprès de plus de 550 aéroports et de millions de voyageurs dans le monde. La période de sondage s'est étendue entre juillet 2020 et février 2021.

À propos d'Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

