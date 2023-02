Un nouveau sondage de KPMG révèle que 6 Canadiens sur 10 envisagent l'achat d'un véhicule d'ici cinq ans et recherchent une solution de rechange plus verte que le véhicule à essence.

MONTRÉAL, le 14 févr. 2023 /CNW/ - Jusqu'à 6 Canadiens sur 10 achèteront un nouveau véhicule au cours des 5 prochaines années et préféreraient une solution plus verte qu'un véhicule à essence émettant du carbone. Toutefois, selon les résultats du sondage de KPMG au Canada, la plupart d'entre eux finiront par se contenter d'un véhicule à essence plutôt qu'un véhicule électrique en raison des coûts de financement plus élevés, des délais de livraison et des préoccupations quant à l'autonomie de la batterie et à la fiabilité de l'infrastructure de recharge.

Sondage sur le secteur automobile 2023 de KPMG au Canada (Groupe CNW/KPMG LLP)

« Les véhicules électriques n'ont pas perdu de leur attrait », explique Damiano Peluso, associé et leader national, Automobile, KPMG au Canada, « mais les faibles stocks et les longues listes d'attente des deux dernières années ont refroidi les consommateurs. De plus, le sondage indique que la récession et les taux de financement nettement plus élevés ont fait naître un certain pragmatisme : le consommateur opte pour ce qui est disponible plutôt que d'attendre le véhicule "qui changera sa vie" ».

« L'apparition de nouveaux modèles de véhicules électriques sur le marché au cours des deux prochaines années devrait stimuler les ventes. Toutefois, celles-ci dépendront du prix des véhicules et de la mesure dans laquelle les préoccupations persistantes quant à l'autonomie et l'infrastructure de recharge seront résolues », poursuit M. Peluso.

Faits saillants du sondage

61 % des Canadiens prévoient acheter un nouveau véhicule au cours des 5 prochaines années. Parmi eux, 42 % le feront d'ici 2025.

Parmi eux, plus des deux tiers ( 67 % ) ne souhaitent pas dépenser plus de 50 000 $ pour un véhicule neuf : 42 % visent la fourchette de prix de 30 000 à 49 999 $, et 25 % ne veulent pas payer plus de 30 000 $. En outre, 21 % disent être prêts à payer un prix de 50 000 à 74 999 $, et 12 % paieraient plus de 75 000 $.





des répondants qui prévoient acheter un véhicule neuf d'ici 2033 recherchent un véhicule plus écologique : hybride (30 %), électrique (15 %) et hybride rechargeable (13 %). Les restants opteront pour un véhicule à essence. Principaux facteurs entravant l'achat d'un véhicule électrique :

33 % affirment que leur hésitation à acheter un véhicule électrique est due à la combinaison de multiples facteurs : le prix, l'anxiété liée à l'autonomie, le nombre de bornes de recharge et leur fiabilité, la disponibilité limitée des modèles et le long délai d'attente, et la méfiance à l'égard de la technologie des batteries.

Plus du quart ( 26 % ) trouvent que les véhicules électriques sont trop chers.

14 % invoquent l'anxiété liée à l'autonomie et la faiblesse de l'infrastructure de recharge.

8 % mentionnent la disponibilité limitée et le long délai d'attente.

7 % ne font pas confiance à la technologie des batteries.





Le marché évolue

Les fabricants automobiles pourraient devoir repenser leur chaîne d'approvisionnement et réduire leur empreinte écologique. Les Canadiens sont sensibles aux prix, et même s'ils veulent une grande autonomie, ils affirment dans le sondage de KPMG que la seule façon de rendre les véhicules électriques plus accessibles est qu'ils soient plus petits. Pourtant, seulement 55 % achèteraient un modèle plus petit (donc ayant une autonomie plus limitée) si le Canada mettait en place un réseau de bornes de recharge rapide plus étendue, et 80 % n'envisagent pas l'achat d'un véhicule électrique dont l'autonomie est inférieure à 400 kilomètres.

Tout indique que les fabricants et les concessionnaires auront l'occasion d'accroître leur part de marché, car le sondage montre que près de la moitié de consommateurs sont ouverts au changement : seulement 54 % des répondants ont l'intention d'acheter un véhicule électrique de la même marque que leur véhicule actuel. Plusieurs nouveaux modèles de véhicules électriques devraient faire leur apparition cette année, et les trois marques les plus considérées par les éventuels acheteurs sont, dans l'ordre, Toyota, Honda et Tesla. Tesla était en tête de liste l'année dernière.

Plus des deux tiers (67 %) des répondants préféreraient acheter un véhicule électrique assemblé en Amérique du Nord, et la moitié (51 %) craignent que la transition vers les véhicules électriques entraîne encore plus de pertes d'emplois dans le secteur automobile canadien. Selon la 23e enquête annuelle sur l'industrie mondiale de l'automobile de KPMG International, plus de 900 dirigeants à travers le monde ont revu à la baisse les prévisions de ventes mondiales de véhicules électriques et s'inquiètent de l'approvisionnement en matières premières et en composantes. Ils croient également que les décisions d'achat des consommateurs au cours des cinq prochaines années seront axées sur la performance de conduite et sur l'image de marque.

« Bien que notre sondage montre que la plupart des Canadiens souhaitent acheter un véhicule électrique fabriqué en Amérique du Nord, plusieurs prennent une décision d'achat en fonction du lieu de fabrication de la batterie et des pièces et du lieu d'assemblage du véhicule », explique Tammy Brown, associée et leader nationale, Marchés industriels de KPMG au Canada. « En conséquence, le marché local pourrait ne pas être en mesure d'atteindre l'objectif du gouvernement fédéral en ce qui concerne les véhicules zéro émission. Les Canadiens pourraient ainsi se voir forcés d'acheter plus de modèles de véhicules électriques importés. »

« Il a fallu près de 13 décennies au secteur automobile mondial pour perfectionner le moteur à essence et on tente maintenant de répondre aux attentes des consommateurs et des organismes de réglementation à l'égard des véhicules électriques en seulement 20 ans, poursuit Mme Brown. Nous sommes toutefois optimistes, car le Canada occupe une position avantageuse dans l'écosystème de fabrication et d'innovation du secteur de l'automobile, en plus de profiter de la proximité du marché américain. Le défi, c'est qu'il s'agit d'un secteur entièrement nouveau, qui dépend de certaines matières premières qui ne sont pas encore extraites au Canada et de composantes qui peuvent, comme nous l'avons vu, connaître une pénurie. »

Autres faits saillants du sondage :

Les véhicules plus petits sont-ils avantageux?

Étant donné la pénurie de matières premières pour les batteries, 71 % des Canadiens sont d'avis que les fabricants devront concevoir des véhicules électriques plus petits pour que le Canada puisse atteindre ses objectifs en matière de véhicules zéro émission.

Des facteurs d'anxiété tenaces

79 % pensent que l'État devrait subventionner les coûts relatifs aux bornes de recharge à domicile.

Acheter local?

