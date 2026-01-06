SHENZHEN, Chine, le 6 janv. 2026 /CNW/ - Un reportage de Shenzhen Media Group :

Le 1er novembre 2025, il a été officiellement annoncé que la réunion des dirigeants économiques de l'APEC 2026 aura lieu à Shenzhen. Le Canada, membre fondateur de l'APEC, tandis que Toronto et Shenzhen sont reconnues comme villes jumelées créant des échanges amicaux soutenus.

Du 16 décembre 2025 au 4 janvier 2026, le drame dansé original de Shenzhen « Wing Chun » a été présenté en résidence artistique au Meridian Hall à Toronto, au Canada.

Pendant les représentations, le Centre international de communication de Shenzhen Media Group, par l'entremise de son projet phare « Raconter l'histoire de la Chine », a inauguré l'évènement éphémère « Rassemblement à Shenzhen », mettant en avant le thème de l'APEC « Année de la Chine ». L'événement a présenté l'anime original IP de Shenzhen « Nailoong », également connu sous le nom de « Baby Dragon », et a présenté l'esthétique chinoise à travers la mode traditionnelle Xiangyunsha (gaze de canton gambiered), attirant de grandes foules de spectateurs étrangers qui s'arrêtent, interagissent et prennent des photos.

De nombreux visiteurs ont imité avec enthousiasme les techniques du poing de Wing Chun et ont pris des photos avec la mascotte de Nailoong, suscitant un vif engagement partout sur le site. Après l'événement, un jeune participant canadien a déclaré : « Ma première impression de Shenzhen, c'est l'innovation et l'inclusivité. Cette ville accueille des jeunes du monde entier. »

