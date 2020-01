« Révérend Moon : un héritage de paix de 100 ans »

Nés dans ce qui est aujourd'hui la Corée du Nord, et ayant vécu la guerre de première main, le révérend Moon et son épouse ont construit un héritage de paix et de réconciliation centré sur un mouvement familial. Ils ont fondé des centaines d'organisations, d'institutions et de projets pour la paix dans le monde, plus que toute autre personnalité publique. Par la cérémonie de bénédiction du mariage, le révérend et la docteure Moon ont été les pionniers du mariage interculturel et international, en réunissant des couples au-delà des frontières nationales et raciales. Appelé à une vie publique de ministère à l'âge de 15 ans seulement, il a été vraiment remarquable pour avoir créé de son vivant un mouvement mondial qui défend l'unification et la paix dans le monde.

« Notre responsabilité ultime est de construire la paix dans le monde, mais la paix mondiale commence dans la famille. L'harmonie, la paix et le bonheur au sein de la famille commencent par une relation avec le Créateur, en tant que notre Parent Céleste. Ainsi, la solution à la paix dans le monde est de rétablir la relation entre le Créateur et chaque famille », a déclaré le révérend Moon.

Le révérend Moon est un homme qui a embrassé ses ennemis, le plus célèbre étant Kim Il Sung, qui l'a fait emprisonner dans un camp de concentration pendant près de trois ans. Pendant 40 ans, il a combattu la propagation du communisme, prédisant publiquement avant tout le monde la chute de l'Union soviétique. Depuis plusieurs décennies, les dirigeants du monde entier ont félicité le révérend Moon et reconnu ses contributions à une société mondiale plus pacifique, notamment Mikhaïl Gorbatchev, Yasuhiro Nakasone, Carlos Menem, Richard Nixon, Ronald Reagan, George H.W. Bush et Barack Obama.

Depuis le décès de son mari en 2012, la Dre Hak Ja Han Moon, affectueusement surnommée la Mère de la Paix, a perpétué l'héritage de son mari et a mis en place une coalition de parlementaires et de dirigeants religieux pour créer des modèles de bonne gouvernance et renforcer le dialogue interconfessionnel. En quelques années seulement, elle a effectué deux tournées mondiales de conférences et a converti les rassemblements « Peace Starts with Me » (la paix commence avec moi) en l'événement pour la paix le plus célèbre d'Amérique.

