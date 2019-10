/R E P R IS E -- Avis aux médias - Négociation du secteur public - La CSQ annonce le dépôt de ses demandes/

MONTRÉAL, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) invite les médias à prendre part à une mêlée de presse avec Sonia Ethier, présidente de la Centrale, concernant le dépôt de nos demandes salariales. En marge du conseil général de la CSQ, les militantes et les militants syndicaux prendront part à une marche les menant directement au Secrétariat du Conseil du trésor où un chapiteau sera érigé pour accueillir la presse.

Aide-mémoire



Prise d'images et itinéraire





Date : 24 octobre 2019



Heure de départ : autour de 7 h 30



Lieu de départ : Hôtel Delta

690, boulevard René-Lévesque Est - Avenue Honoré-Mercier



Arrivée : Secrétariat du Conseil du trésor

875, Grande Allée Est



Heure d'arrivée : autour de 8 h 10



Allocution : 8 h 15



Mêlée de presse





Heure : 8 h 30



Lieu : Sous le chapiteau de la CSQ

875, Grande Allée Est

Profil de la CSQ et de ses fédérations du réseau scolaire

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont près de 130 000 dans le secteur public. Elle est l'organisation syndicale la plus importante en éducation et en petite enfance au Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

