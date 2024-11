/R E P R I S E -- Vague de votes de grève chez Hydro-Québec/

MONTRÉAL, le 26 nov. 2024 /CNW/ - On peut maintenant parler d'une réelle vague de votes pour la grève chez Hydro-Québec. Les membres du Syndicat des infirmières et des infirmiers de chantier d'Hydro-Québec (SIICHQ), SCFP 5514, qui représente une cinquantaine de personnes salariées, ont voté ce soir à 96 % pour un mandat d'exercer des moyens de pression pouvant aller jusqu'à une grève générale illimitée.

Ce vote s'inscrit à la suite de trois autres votes de grève chez la société d'État. Le 21 novembre dernier, les 5430 membres du Syndicat des spécialistes et professionnel(le)s d'Hydro-Québec (SCFP 4250) ont voté en faveur à 98,5 %; puis le 13 novembre, c'était au tour des 2300 membres représentés par le Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d'Hydro-Québec (SCFP 2000) à l'appuyer à 96 %. Finalement, le Syndicat des employé(e)s de réseau d'Hydro-Québec (SCFP 5735), lequel représente 195 membres, s'est quant à lui prononcé pour à 98 %.

Le SCFP 5514 est en pourparlers avec Hydro-Québec depuis novembre 2023. La section locale a vu le jour en avril 2023 et négocie présentement sa première convention collective.

Ne désirant pas négocier sur la place publique, le syndicat n'émettra pas d'autres commentaires.

