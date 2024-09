/R E P R I S E -- Une victoire pour les membres de l'APTS en Outaouais : extension de la prime de 22 000 $ à l'ensemble du territoire pour les technologues en imagerie médicale/

LONGUEUIL, QC, le 6 sept. 2024 /CNW/ - L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) est heureuse d'annoncer une nouvelle victoire pour ses membres. À la suite de discussions intensives avec le gouvernement du Québec, la prime de 22 000 $ initialement réservée à certains hôpitaux de l'Outaouais est désormais étendue à tout le territoire, incluant les établissements de Wakefield, Pontiac, Hull et Gatineau.

« Cette nouvelle entente est une immense victoire pour les technologues en imagerie médicale qui travaillent à temps complet en Outaouais. Nous avons travaillé sans relâche pour que l'octroi de cette prime, déjà accessible à certain•e•s, soit étendue à tou•te•s nos membres. C'est une reconnaissance bien méritée de leur travail essentiel et une première étape vers un salaire plus juste pour l'ensemble des professionnel•le•s du Québec. Cette nouvelle annonce prouve que notre engagement et nos efforts constants portent fruit! Nous continuerons de défendre les droits de nos membres, tant ici qu'ailleurs », a affirmé Robert Comeau, président de l'APTS.

Cette extension de la prime est une réponse directe aux besoins critiques en personnel qualifié dans la région, particulièrement dans un contexte où la rétention des talents constitue un enjeu majeur.

« Cette décision est un tournant pour la région de l'Outaouais. Elle aidera à stabiliser les équipes et à assurer une meilleure continuité des soins. Les technologues en imagerie médicale sont au cœur du système de santé et cette prime représente une valorisation significative de leur travail. Nous sommes fier•ère•s de cette avancée, qui contribuera à rendre les conditions de travail plus attirantes et à répondre aux besoins croissants de la population », a souligné Joël Bélanger, vice-président de l'APTS.

Les enjeux de rétention dans la région sont particulièrement critiques en raison de la proximité avec l'Ontario, où les salaires restent plus compétitifs. Cette nouvelle prime représente un levier essentiel pour attirer et retenir les professionnel•le•s en santé.

« Nous avons toujours été clair•e•s : il est impératif d'offrir à nos membres des conditions de travail et des avantages compétitifs. Nos technologues sont dévoué•e•s à la population de l'Outaouais et nous devions leur offrir une compensation à la hauteur de leur engagement. Nous continuerons de nous battre pour que tous•tes nos membres puissent bénéficier de la reconnaissance qu'il•elle•s méritent sur tout le territoire », a déclaré Guylaine Laroche, présidente de l'exécutif local de l'APTS en Outaouais.

Cette nouvelle victoire renforce la position de l'APTS comme actrice incontournable dans les négociations avec le gouvernement, tant pour l'Outaouais que pour l'ensemble du Québec.

« C'est une avancée majeure pour les technologues en imagerie médicale de la région. Nous avons encore du chemin à faire pour assurer un traitement égal à tou•te•s, mais cette nouvelle prime représente un immense pas en avant. Le combat continue pour une juste répartition des ressources à l'échelle du Québec », a conclu Christine Prégent, représentante nationale de l'APTS en Outaouais.

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 65 000 membres jouant un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos membres offrent des services en matière de diagnostic, réadaptation, nutrition, intervention psychosociale, soutien clinique et prévention, à l'ensemble de la population.

