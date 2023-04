MONTRÉAL, le 6 avril 2023 /CNW/ - Le fondateur et Président Julien Michalk et l'équipe Ufrost font fureur partout au Québec ! Avec leur technologie distincte et brevetée, cette entreprise se spécialise dans les expériences gastronomiques givrées. Offrant une sélection de cocktails évolutifs et de consommation gelées, Ufrost innove dans l'industrie du service de bar en amenant l'impossible à la réalité.

La startup montréalaise présente la Ufrost Pro : un outil de bar capable de congeler tout liquide sans électricité. Tweet this Le fondateur et CEO Julien Michalk et l’équipe Ufrost font des vagues partout au Québec ! Avec sa technologie distincte et brevetée, son entreprise se spécialise dans les expériences gastronomiques congelées. (Groupe CNW/Ufrost) L'entreprise est actuellement dans les dernières phases de développement de son nouveau modèle, la Ufrost PRO, une version plus compacte et plus conviviale, spécialement conçue pour être utilisée derrière le bar. (Groupe CNW/Ufrost)

La startup montréalaise fondée en 2016 est un membre florissant de la scène événementielle de la Province. Orchestrant de grands événements corporatifs et des galas thématiques, l'équipe derrière cette magie repousse les limites de l'industrie de l'hospitalité un cocktail à la fois. Offrant une vaste gamme de boissons signatures et de délices glacés, infusés avec des spiritueux de qualité, ce service 360 est un WOW instantané qui va bien au-delà de ce que nous connaissons.

Capable de descendre à des températures aussi basses que -98 degrés Celsius en 60 secondes, cet outil de bar a ouvert de nouveaux horizons dans l'industrie de l'alimentation et des breuvages, réalisant ce qu'aucun autre appareil n'avait pu faire jusqu'à présent. Grâce à l'utilisation de CO2 recyclé et à des années de bricolage, le premier modèle de la machine peut servir jusqu'à 8 portions congelées en une seule utilisation. Ces créations congelées, de la taille d'un macaron, sont prêtes à être consommées directement à la sortie de la machine et ont suscité la curiosité de tous ceux qui les ont essayées !

Combinant plaisirs sensoriels et technologie, l'expérience Ufrost est de loin la machine la plus innovante à avoir été lancée sur le marché de l'alimentation et des boissons depuis le micro-ondes. L'entreprise est actuellement dans les dernières phases de développement de son nouveau modèle, la Ufrost PRO, une version plus compacte et plus conviviale, spécialement conçue pour être utilisée derrière le bar. L'entreprise prévoit commercialiser le modèle au début du mois de juin, et plusieurs établissements de Montréal sont déjà inscrits sur leur liste d'attente. Avec son design épuré et ses nouvelles fonctions pratiques, l'outil de barman a été conçu pour permettre aux créatifs culinaires d'attirer de nouveaux clients en différenciant leurs menus et en développant des expériences gastronomiques uniques. Cet appareil va révolutionner la façon dont les mixologues et les chefs combinent, imprègnent et transforment les saveurs, les textures et les formes.

Ce n'est pas tout ! L'entreprise a une vision ambitieuse pour le futur. En s'inspirant du modèle commercial de l'empire du café Nespresso, de nouvelles technologies sont en cours d'élaboration. De la glace transparente instantanée aux études sur la conservation des aliments, tout est possible grâce au pouvoir du froid. Pour Ufrost, il n'y a pas de limites. Qui sait, dans quelques années, vous aurez peut-être chez vous la toute dernière version de la machine Ufrost !

Levons notre verre à l'innovation,

Santé !

Renseignements: Julien Michalk, CEO President et Fondateur, 514 703 6473, [email protected], www.ufrost.com