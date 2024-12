La Startup en pleine expansion projette une vision ambitieuse pour 2025, et vous avez l'opportunité d'en faire partie.

MONTRÉAL, le 5 déc. 2024 /CNW/ - Avec ses technologies révolutionnaires, un intérêt mondial croissant et une communauté engagée, UFrost redéfinit la ''food tech'' en 2024. Sur un marché de 10 milliards de dollars, elle offre des opportunités uniques à tous ceux qui souhaitent participer à une véritable révolution.

UFrost Pro : Plus compacte qu’une boîte à chaussures, elle surgèle n’importe quel ingrédient à -100°C en moins de 10 secondes. (Groupe CNW/UFrost) Whisky King Cube créé avec l'UFrost Pro, du whisky pur surgelé déposé dans une infusion de café. (Groupe CNW/UFrost)

Une percée majeure : -100 °C en moins de 10 secondes.

Cette année, UFrost a franchi une étape majeure avec sa technologie brevetée, désormais capable d'atteindre -100 °C en moins de 10 secondes, contre 60 secondes auparavant. Alimentée par un processus durable utilisant du CO2 recyclé, cette innovation redéfinit les normes de la surgélation rapide et offre des possibilités infinies à de nombreuses industries.

UFrost PRO : La plus petite machine de surgélation au monde

Premier produit commercialisé par UFrost, la UFrost PRO est compacte, intuitive et révolutionnaire. Conçue pour les professionnels de la restauration, des bars et de l'événementiel, cette technologie prouve que l'impossible devient possible en surgelant rapidement et en toute sécurité tous types d'ingrédients, y compris l'alcool, ouvrant ainsi la porte à un univers de possibilités.

Avec son design épuré, elle transforme les cuisines en laboratoires de créativité, permettant aux chefs et mixologues de réinventer leurs classiques et de créer des œuvres uniques, rapidement et efficacement. À titre d'exemple, le chef Loyd Von Rose a réussi à surgeler une poire en seulement 20 secondes, qu'il a ensuite délicatement râpée pour sublimer sa burrata aux truffes, offrant une texture unique et une présentation éblouissante. De même, le Bootlegger utilise la technologie de surgélation rapide pour créer son fameux Tiramisu givré, une version innovante du dessert classique, qui étonne et séduit constamment les invités par sa texture surprenante et sa présentation originale.

Depuis 2018 : L'innovation à portée de main grâce à des événements exclusifs

Depuis 6 ans, UFrost émerveille avec ses créations givrées uniques et son service de bar d'exception. Sa mission : rendre la technologie de surgélation rapide accessible à tous. Ses produits suscitent l'enthousiasme et redéfinissent l'expérience du bar, allant bien au-delà d'un service classique. Les invités interagissent, posent des questions et participent à des échanges enrichissants, transformant chaque instant en une expérience inoubliable.

Cap sur 2025 : Innovation, écoresponsabilité et opportunités infinies

UFrost se tourne vers l'avenir avec des objectifs ambitieux : créer des solutions toujours plus innovantes et écoresponsables, lancer 100 machines intelligentes sur le marché d'ici début 2025, générant des profits significatifs, et optimiser notre offre pour garantir une adoption durable et réussie (product-market fit). UFrost reste déterminé à repousser les limites de l'innovation et à inspirer des transformations durables.

« Nous continuons d'explorer de nouvelles applications pour notre technologie, ouvrant ainsi la voie à un monde d'opportunités, comme la préservation des aliments frais en épicerie. Après avoir démontré que l'impossible est devenu réalité, notre technologie prouve que tout est désormais possible. » -- Julien Michalk, PDG de UFrost.

Rejoignez la révolution UFrost : Là où le froid façonne l'avenir

L'intérêt pour les innovations d'UFrost ne cesse de croître, et l'entreprise invite tous ceux qui partagent sa vision à rejoindre ce mouvement transformateur.

Merci d'avoir fait fondre les barrières du froid avec nous

« 2024 n'aurait pas été possible sans nos clients, partenaires et collaborateurs. Leur confiance et leur soutien nous ont permis d'élever UFrost à de nouveaux sommets. » -- Julien Michalk, PDG de UFrost.

Site Web : www.ufrost.com

Contact Presse : Audrée Schneider, Relations Presse, UFrost, Email : [email protected], Téléphone : 514-384-9494