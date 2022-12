/R E P R I S E -- Un temps des Fêtes en toute sécurité - Un incendie, ce n'est pas un cadeau!/

MONTRÉAL, le 15 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Afin de passer un temps des Fêtes en toute sécurité, le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) rappelle des conseils pratiques pour prévenir les incendies et passer un temps des Fêtes en toute quiétude.

« La sécurité de la population est une priorité tout au long de l'année et le temps des Fêtes n'y fait pas exception. En cette période de réjouissances, j'invite toutes les Montréalaises et tous les Montréalais à se sensibiliser aux consignes de sécurité émises par le SIM. Il s'agit de conditions gagnantes pour assurer le succès des festivités des familles de la métropole et surtout, la sécurité de toutes et de tous », a mentionné Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal. »

Parmi les mesures de prévention qui permettent de diminuer les risques d'incendie et par conséquent, les dommages, les blessures et les décès qui y sont associés, le SIM propose les conseils suivants :

Arbre de Noël (artificiel et naturel)

Installer votre arbre de Noël loin des sources de chaleur (plinthes électriques, chauffage d'appoint, foyer, etc.).

Éteindre les lumières de votre arbre de Noël avant d'aller dormir et lorsque vous quittez la maison.

Couper la base de votre arbre naturel d'environ un centimètre avant de le placer dans un récipient rempli d'eau.

Entreposer votre arbre naturel à l'extérieur et à l'ombre après la période des fêtes pour éviter son dessèchement jusqu'à ce qu'il soit ramassé lors de la collecte ( consultez l'horaire ici ).

Bougies et lumières

Éteindre les lumières de vos décorations intérieures et extérieures avant d'aller dormir et lorsque vous quittez la maison.

Placer les bougies hors de la portée des enfants ou des animaux et où elles ne risquent pas d'être renversées.

Protéger les flammes des bougies par un contenant incombustible.

Éteindre toutes les bougies et lumières avant de quitter une pièce ou d'aller dormir.

Utiliser une rallonge multiprise munie d'un système de protection contre les surintensités afin de brancher plusieurs appareils et/ou jeux de lumière.

Privilégier des bougies à pile ainsi que des jeux de lumière DEL.

Garder toutes les décorations loin des flammes nues et d'autres sources de chaleur comme les ampoules, jeux de lumières et les radiateurs, etc.

Ne mettre aucune bougie à flamme nue dans les arbres de Noël.

Cuisine

Utiliser un minuteur pour ne pas oublier vos plats qui cuisent sur ou dans la cuisinière.

Surveiller en tout temps la cuisinière lors de la préparation des repas.

Assurez-vous d'éteindre tous les appareils à cuisson lorsque vous quittez la maison.

Sorties de secours

Assurez-vous que toutes les sorties de secours, fenêtres et balcons de votre domicile soient visibles, accessibles et bien déneigées jusqu'à la voie publique.

Appareil à combustible (gaz naturel, propane, éthanol, au bois, etc.)

Installer un avertisseur de monoxyde de carbone proche des lieux de sommeil.

Laisser refroidir les cendres des foyers à l'extérieur pendant sept jours avant d'en disposer dans un contenant incombustible avec couvercle (loin de matériaux combustibles).

S'assurer que la zone autour du foyer ou du poêle au gaz naturel, au propane, à l'éthanol ou au bois soit bien dégagée.

Avertisseur de fumée

S'assurer d'avoir un avertisseur de fumée fonctionnel par étage, incluant le sous-sol. La responsabilité d'entretenir et de maintenir en bon état les avertisseurs installés à l'intérieur des logements, et dans les résidences privées, revient aux occupants des lieux.

Tous les bâtiments résidentiels construits avant 1985 et qui ne sont pas munis d'avertisseurs de fumée de type électrique doivent maintenant être dotés d'avertisseurs de fumée avec pile au lithium inamovible longue durée de 10 ans.

Les bâtiments construits après 1985 doivent quant à eux être munis d'avertisseurs de fumée de type électrique.

Le SIM invite la population à faire preuve de vigilance durant cette période de rassemblements et de réjouissance car un incendie peut avoir des conséquences importantes sur les personnes et les logements.

Finalement, la grande famille du Service de sécurité incendie de Montréal profite de l'occasion pour souhaiter à la population de Montréal un joyeux temps des Fêtes!

