/R E P R I S E -- Un avant-goût spectaculaire de Gladiateurs : Héros du Colisée/

Les pièces exceptionnelles qui composent cette exposition sont arrivées au Québec et leur installation se déploie actuellement en salle sous la supervision de membres des équipes de conservation et de restauration du Musée de la civilisation et des musées prêteurs. Parmi ces éléments, on retrouve notamment la stèle funéraire du gladiateur Urbicus, des cnémides (jambières) en bronze d'un thrace (un thrace est un type de gladiateur) et le casque d'un mirmillon (le mirmillon est également un type de gladiateur).

Les gladiateurs mirmillons portaient un équipement lourd comprenant un glaive et un bouclier large et rectangulaire. Leur nom dérive probablement d'un type de poisson qui décorait parfois leur casque. Le relief sur cette crête de casque dépeint des griffons à qui des Érotes (dieux de l'amour) offrent des boissons. Des plumes pouvaient être insérées dans des tubes fixés sur les côtés de la crête. On peut voir une tête de méduse, un monstre mythologique avec des serpents en guise de cheveux, au-dessus de la visière. Plus haut, Mars Ultor, le dieu de la guerre, est représenté avec toute son armure.

Jambières en bronze d'un thrace richement décorées sur différents registres faisant allusion à des thèmes bachiques. Sur le registre supérieur, on peut reconnaître des motifs végétaux : branches de laurier, feuilles de chêne et épis de blé ; au genou, des masques bachiques et, sur les côtés, des têtes de satyres et de faunes ; sur le registre inférieur, des motifs végétaux et un aigle luttant avec un serpent ou tenant un lièvre dans ses serres. De nombreuses pièces d'armure portaient des initiales inscrites comme celles-ci, où les lettres en pointillé MCP et NER sont lisibles sur le devant. En règle générale, ces initiales indiquent l'atelier qui a produit l'objet ou le ludus pour lequel il a été fabriqué.

La stèle représente le secutor Urbicus, le bras levé en signe de victoire. Son habileté est attestée par le titre de primus palus (en référence au poteau d'entraînement) et par les étapes de sa carrière. Au cours de sa courte vie, puisqu'il est mort à seulement 22 ans, Urbicus a combattu 13 fois, dont la dernière qui lui a été fatale en raison d'un destin tragique et injuste. Il a, en effet, été tué par le gladiateur qu'il venait de gracier. Outre sa femme et ses filles, dont l'une n'avait que 5 mois, tous ceux qui l'admiraient ont été appelés à venir le pleurer.

Parmi les 160 magnifiques pièces formant le corpus de l'exposition, dont plusieurs proviennent des sites archéologiques de Paestum, de Pompéi et du Colisée de Rome , figurent : des casques, des jambières, des armes ; des instruments chirurgicaux liés aux soins des blessures subies au combat ; le portrait de certains empereurs romains ayant marqué l'évolution de ce type de combat ; des objets du quotidien (ustensiles, amphore, fioles d'huile, lampes) ; des pièces de monnaie à l'effigie de grands empereurs romains ; des bijoux en or.

Le contenu de l'exposition Gladiateurs : Héros du Colisée a été élaboré sous l'égide de l'archéologue Rossella Rea , directrice du Colisée de Rome entre 1995 et 2017.





Depuis 2013, Gladiateurs : Héros du Colisée a été présentée en Allemagne, au Liechtenstein , en Finlande, en Belgique, au Danemark, en France , aux Pays-Bas, en Australie et aux États-Unis, attirant des milliers de personnes. En 2015, le Musée de la guerre, à Ottawa , a présenté une version plus modeste de cette exposition. Depuis, le contenu s'est particulièrement enrichi.





( (2022-2023) ont généré de forts achalandages aux portes du Musée de la civilisation en plus de susciter un taux d'appréciation respectivement de 90 % et 88 %. Gladiateurs : Héros du Colisée sera accessible du 21 juin 2024 et au 22 septembre 2024.

