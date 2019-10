/R E P R I S E -- Travaux ferroviaires sur la ligne Saint-Jérôme - Le service assuré par autobus entre les gares Saint-Jérôme et Blainville à la fête du Travail et à l'Action de grâce/

MONTRÉAL, le 22 août 2019 /CNW Telbec/ - En raison de travaux visant la reconstruction de trois passages à niveau, le service sur la ligne de train exo2 Saint-Jérôme sera remplacé par une navette autobus entre les gares Saint-Jérôme et Blainville du 31 août au 2 septembre et du 12 au 14 octobre 2019.

Durant ces six journées, les trains circuleront uniquement entre les gares Blainville et De la Concorde, selon l'horaire de fin de semaine.

Afin de pallier cette interruption temporaire et partielle, deux options seront offertes à la clientèle jérômienne :

prendre une navette par autobus entre les gares Blainville et Saint-Jérôme, dont l'horaire se trouve au exo.quebec/avis#40467934

monter à bord des autobus de la ligne 9 exo Laurentides, où les titres trains seront acceptés.

Rappelons que la ligne 9 s'arrête à la gare Saint-Jérôme, près de la gare Blainville, au terminus Sainte-Thérèse ainsi qu'à la station de métro Montmorency. Son horaire se trouve sur notre site web au : exo.quebec/fr/planifier-trajet/autobus/CITLA/9/1.

Des travaux à Mirabel et à Saint-Jérôme

Du 31 août au 2 septembre, le passage à niveau situé sur la rue Charles, à Mirabel, sera reconstruit.

Du 12 au 14 octobre, les travaux se déplaceront du côté des passages à niveau du rang Sainte-Marguerite, à Mirabel, et de la piste cyclable près du boulevard Jean-Baptiste-Rolland Est, à Saint-Jérôme.

Afin de maintenir la circulation automobile durant les travaux, des chemins de détour seront mis en place localement.

