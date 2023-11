/R E P R I S E -- TAXI : UNE NOUVELLE APPLICATION MOBILE PANQUÉBÉCOISE/

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 16 nov. 2023 /CNW/ - C'est à l'occasion du congrès annuel de l'Association des Taxis des Régions du Québec (ATRQ) qu'a eu lieu le dévoilement du nouveau module de taxi partage au sein de l'Application Taxi Coop. Ce nouveau module de taxi partage permettra aux usagers de partager une course, ce qui réduira le nombre de voitures en circulation.

« Il me fait plaisir de faire le dévoilement de ce nouveau module en marge de notre congrès annuel. L'application Taxi Coop est la première application de Taxi, au Québec, à se doter d'un module de taxi partage. Le dévoilement de ce module est le fruit de plusieurs mois d'efforts et du travail de plusieurs acteurs qui ont à cœur le futur du transport de personnes et du transport collectif. Le taxi-partage permettra notamment de réduire le nombre de véhicules sur la route, réduire les émissions de GES et faciliter les déplacements pour les personnes dont la mobilité est réduite », affirme M. Georges Tannous, président de l'ATRQ.

En termes de fonctionnement, le module de taxi partage permet aux usagers de réserver préalablement un trajet, de connaître le nombre de personnes qui y embarqueront et de prendre connaissance du montant qu'il devra débourser pour ce déplacement, divisé entre le nombre de passagers. Cette nouvelle fonctionnalité est directement connectée au système d'enregistrements des ventes (SEV) des taxis afin de calculer précisément le total de la facture, taxes incluses, de chacun des passagers.

À noter que ce module de taxi partage a été élaboré en conformité avec la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (RLRQ c. T-11.2)

À propos de l'ATRQ

L'Association des taxis des régions (ATRQ) est un regroupement d'intermédiaires et de propriétaires de permis de taxi opérant dans les différentes régions du Québec. Le territoire de couverture des membres de l'ATRQ comporte autant des régions urbaines de grande taille, de moyenne taille que des municipalités rurales de plus petite taille.

SOURCE Association des taxis des régions du Québec (ATRQ)

Renseignements: Ludovic Théberge 514 553-9614, Guillaume Desmarais 819 560-2151, [email protected]