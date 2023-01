/R E P R I S E -- STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE : LES PRODUCTEURS DE GRAINS DÉVOILENT UNE MISE À JOUR DE LEUR MÉMOIRE ET DEMANDENT DE PARTICIPER À LA COMMISSION PARLEMENTAIRE ANNONCÉE/

LONGUEUIL, QC, le 28 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Au lendemain de l'échéance maximale du report par décret de la révision de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2022-2027 (SGDD 2022-2027), les Producteurs de grains du Québec (PGQ) dévoilent leur mémoire mis à jour - dans lequel ils réitèrent les besoins du secteur. Dans l'attente d'une éventuelle annonce sur le sujet, les PGQ demandent également à être consultés lors des exercices consultatifs supplémentaires en commission parlementaire annoncée par le ministère de l'Environnement, de la Lutte aux changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Les PGQ souhaitent que soient intégrées à la SGDD 2022-2027 des mesures destinées à soutenir la modernisation des pratiques en agriculture, le tout afin d'assurer que cette stratégie soit à la hauteur des attentes de la société en matière environnementale.

« Les PGQ sont les premiers à constater les ravages des changements climatiques, notamment sur leurs récoltes, et sont donc forcément des alliés importants du gouvernement lorsqu'il souhaite entreprendre des actions qui sont cohérentes avec le principe de développement durable. Cela dit, il est important de comprendre que les fermes du Québec traversent présentement une période d'adversité, notamment en lien avec la hausse des coûts pour tous les intrants, la forte compétitivité nationale et internationale et des impacts causés par des changements climatiques de plus en plus extrêmes. Pour se moderniser et atteindre les objectifs environnementaux nécessaires à la conservation de leur territoire, les producteurs de grains du Québec ont grand besoin d'un soutien conséquent en développement durable. », affirme M. Christian Overbeek, président des PGQ.

Voici les principales recommandations des PGQ dans le cadre de l'élaboration de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2022-2027 :

Recherche et développement :

Soutenir la recherche et le développement de nouvelles technologies dans le domaine agricole en lien avec l'impact des changements climatiques;

Santé et conservation des sols :

Développer des programmes intégrés de préservation et d'amélioration de la santé des sols;



Favoriser l'adaptation technologique de la machinerie (types de semoirs, force de machinerie, transport adapté, etc.).

Réduction des GES :

Que la stratégie sur la réduction des émissions de GES tienne compte du rattrapage nécessaire en termes de soutien gouvernemental pour faire face à la compétitivité des grains importés du Canada et de l'internationale;

Soutenir, par une rémunération, les biens et services environnementaux dans une optique du maintien de la rentabilité et de la compétitivité du secteur des grains;



Doter le secteur agricole d'un protocole collectif d'évaluation des émissions de GES visant l'instauration d'une rémunération de crédits carbone à coût abordable afin de récompenser les producteurs effectuant un effort pour réduire leurs émissions de GES;



Instaurer des programmes de transition et d'innovation à long terme spécifiques aux fermes produisant des grains;



Financer l'acquisition de technologies permettant la réduction de GES.

Électrification et efficacité énergétique



Instaurer des tarifs préférentiels d'électricité pour les fermes des jeunes producteurs lors du démarrage de leurs activités;



Mettre en place des mesures de soutien pour la transition énergétique ciblées et orientées vers le secteur selon son importance et ses besoins spécifiques.

Eau et bioénergie

Soutenir par la recherche et le financement adéquat les producteurs dans leurs efforts pour minimiser la pollution diffuse dans les cours d'eau.

Voici le lien pour consulter le mémoire complet des PGQ : https://www.pgq.ca/media/656152/pgq_memoire-sgdd_2022-2027_final.pdf

